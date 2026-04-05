Nem lélegezhet fel a Fradi, a Nyíregyháza nem tett neki szívességet

A címvédő Ferencváros Corbu Marius két góljával 2-0-ra nyert a Debrecen vendégeként a labdarúgó NB I 28. fordulójának rangadóján. A Fradi idei legnagyobb kihívójának számító Győr vasárnap este a Nyíregyházát fogadta, Borbély Balázs együttesének pedig mindenképpen nyernie kellett a nyírségiek ellen hazai pályán, ha a tabella éléről akarta várni a folytatást.

A Győr az első félidőben szerzett vezetést a Nyíregyháza ellen Fotó: ETO FC Győr

A Győr több gólt is rúghatott volna

Rögtön a mérkőzés elején helyzetbe került a hazai csapat: a 2. percben egy parádés indítás után Stefulj kapott jó passzt, de a hazaiak légiósa nem tudta elpörgetni a labdát a nyírségiek kapusa mellett, Kovácsról szögletre pattant a labda. A vendégek is veszélyeztettek az első tíz percben, ám Tijani közel húszméteres lövését könnyedén fogta a győriek hálóőre, Petrás. A következő bő tíz percben nem a játéké volt a főszerep a meccsen. Kovács és Nije is szabálytalankodott, utóbbi sárga lapott is kapott a Katona Levente elleni belépőéért. Nem sokkal később Dreskovics és Benbuali fejelt össze.

A 20. percben a mérkőzés eddig legnagyobb helyzetét hibázták el a vendégek: Tijani játszotta meg csapattársát, Kvasinát, az osztrák csatár viszont ordító ziccerben csúnyán a kapu fölé lőtt. A kihagyott lehetőség egyből megbosszulta magát, mivel Antonov szabálytalansága után a bíró tizenegyest ítélt a Győrnek.

A 25. percben Benbuali állt a labda mögé, a hazaiak játékosa pedig magabiztosan a bal alsó sarokba lőtt, ezzel megszerezte a vezetést az ETO.

Sőt, két perccel később már kettő lehetett volna a különbség, de Stefulj 11 méterről nem találta el a kaput.

Bitrit hordágyon vitték le

A második félidő első tizenöt perce eseménytelenül telt, majd az 59. percben Bíró révén újból betaláltak a győriek, de a játékvezető les miatt nem adta meg a találatot. A vendégek többet birtokolták a labdát, ez viszont igazán nagy helyzetekben nem mutatkozott meg. A hazaiak inkább a kontratámadásokat erőltették, a 68. percben Gavrics tálalt Benbuali elé, de az algériai támadó tizenhat méterről, ajtó-ablak helyzetben csúnyán a kapu fölé lőtt.