Mráz Ágoston Sámuel, Facebook : „Három hét, 21 nap, kb. 507 óra múlva túl leszünk a 2026-os választáson. Nem állítom, hogy onnantól béke és nyugalom lesz úrrá a magyarokon, de a lényegen túl leszünk. Lássuk, mi tűnik a három legfontosabb fejleménynek a közelmúltban és a mi lehet fontos a közeljövőben. A Fidesz mozgósítása egyelőre jól megy. A Békemeneten megkezdett aktivizáló kampány Orbán Viktor open air országjárásán folytatódott, s a brüsszeli csata is lendületet adott neki. Zelenszkij elnök és a brüsszeli elit fenyegetése – eredeti szándékukkal, a megfélemlítéssel szemben – visszájára sült el: a magyar kormányfő legjobb tulajdonságait domborították ki, a fáradhatatlan és megvesztegethetetlen nemzeti érdekvédő szerepe. Mivel régóta mondjuk, hogy a Fidesz győzelméhez elsősorban szimpatizánsai mozgósítására és nem a tábor növelésére van szüksége, a stratégia érthető és helyes. Vissza is igazolta az első eredményét a Nézőpont Intézet e heti kutatása: a Fidesz-tábor aktivitása (a szimpatizánsok biztosra mondott választási részvétele) 86-ról 92 százalékra erősödött.”