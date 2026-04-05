Repkedtek a mázsás pofonok, Wilder számára jött el a feltámadás

Mivel az ökölvívás legnagyobb gáláit gyakran tavasszal rendezik, több ikonikus összecsapás is épp a feltámadás ünnepének hétvégéjére esett. Akárcsak a királykategória két legendás veteránjának szombat késő éjszakai londoni ringháborúja – mely vasárnap hajnalban ért véget –, melyet a londoni O2 Arénában, zsúfolt nézőtér előtt rendeztek meg: a 40 éves amerikai Deontay Wilder (45-4-1, 43 KO) és a 42 éves brit Derek Chisora (36-14, 23 KO) egyaránt az ötvenedik profi meccsére készült, ráadásul a közönség által egy emberként támogatott hazai bokszoló bevallottan ezzel a meccsel zárta le legendás pályafutását, melyet győzelemmel és remek teljesítménnyel szeretett volna emlékezetessé tenni. A WBC volt világbajnokaként az amerikai – akit mindenki csak Barna Bombázóként becéz a szorítók világában – kimondott célja az volt, hogy ezzel az összecsapással ismét a csúcs felé lökje a karrierjét, és mindkettőjük teljesítményét látva elmondható, sikerült megvalósítani a terveiket.

Deontay Wilder Derek Chisora ellen igazolta, megérdemel még egy esélyt, hogy újra világbajnok legyen (Forrás: CBS Sports/DAZN)

Deontay Wilder hosszú pályafutása alatt harmadszor bokszolta végig a teljes meccset

Kettejük ringcsatája egészen pazar meccset hozott, a tomboló közönséget mindketten messzemenően kielégítették a teljesítményükkel. A Ring Magazine beszámolója szerint Wilder életben tartotta karrierjét azzal, hogy – pályafutása során mindössze harmadszor – végigbunyózta a 12 menetet, és lélegzetelállító verekedést produkált Derek Chisorával. A vad bunyóban – a nyitómenetben a két veterán összegabalyodott a kötélnél, és a bírói figyelmeztetést figyelmen kívül hagyva püfölték egymást, Chisora ​​csapatának egyik tagjának a segítsége is kellett, hogy helyreálljon a rend – csak úgy repkedtek a mázsás pofonok, mindketten megjárták a padlót, és végül a pontozók megosztott amerikai siker mellett döntöttek.

Phil Edwards bíró (115-112) Chisora ​​javára,

Shawn McAvoy (115-111) Wilder javára,

Marcus McDonnell (115-113) Wilder javára.

Így ünnepelte győzelmét Wilder az öltözőben:

– Tökéletesen érzem magam, egy oroszlánnal kellett megküzdenem, de megcsináltam. Imádnivaló ellenfelem volt. Tudtam, hogy Derek mindent bele fog hozni. A ringben láttam, hogy a halántéka elkezd dagadni, és azt mondtam: a gyerekeidért kell élned. Túl sok élet veszett oda ebben a ringben, nekünk, harcosoknak, vigyáznunk kell egymásra. Ma este vigyáztam rá, azt akarom, hogy a gyerekeiért éljen. Itt az ideje, hogy vigyázzunk egymásra. Nekem is hét van, ők a legjobb barátaim. London, ma este tanúja volt annak, hogy időbe telt, mire felépültem, de visszatértem, és egyre jobb és jobb leszek – jelentette ki a BBC Sportsnak a pazar csatát követően Wilder, amire Chisora csak annyit válaszolt: „Ez az utolsó harcom. Tudom, hogy ezt elvesztettem.”