Isten nem a világ terheit kéri számon, hanem hogy észrevegyük azokat az embereket, akiket elénk hoz

– A keresztény ünnepek közül miért tekinthető húsvét a legnagyobbnak?

– Ennek elsődleges oka, hogy a kereszténység örömhírének középpontja a húsvét: Jézus Krisztus feltámadásának csodája. A kereszténység, és benne az egyház valójában a húsvéti eseményből nőtt ki. Bár hivatalosan a pünkösdöt tekintjük az egyház születésnapjának, az első keresztények már húsvétot ünnepelve gyűltek össze: hálát adtak, és közösségben voltak a feltámadott Jézus Krisztussal.

Az igehirdetések középpontjában a feltámadott Krisztus állt, és a „kenyér megtörése”, ahogyan a Biblia nevezi, vagyis az eucharisztia, illetve úrvacsora is az élő, feltámadott Krisztussal való közösség szentsége. Mindez egyértelműen a húsvéti eseményre mutat.

A húsvét teológiai üzenete pedig az, hogy Isten megelőző, szeretetteljes kegyelméből nem hagyja az embert a bűnben, a halálban és a gonosz hatalmában, hanem életre hívja és megváltja.

Karácsony, nagypéntek, húsvét és pünkösd – ezek egymástól azonban elválaszthatatlanok. Ugyanis Jézus az a gyermek, aki az első karácsonyon megszületett, és őbenne valóban az élő Isten öltött testet. Ő valóban az Isten fia volt, aki nagypénteken meghalt, majd harmadnapon feltámadott a halálból. Legyőzte a bűnt, a betegséget, a halált, a gonosz hatalmát és minden rosszat, pünkösdkor pedig elküldte nekünk az ő lelkét, ami által mindig itt van közöttünk.

– Hogyan kell helyesen bűnbánatot tartani?

– Ezek kulcsfogalmak. A bűnbánatnak a lényege, hogy a bűnösök között én vagyok az első, nem hárítom a felelősséget másra. Én felelek Isten előtt azért, hogy cselekedeteim miatt miért tart ott az életem, ahol. A református ember nem csak általánosságban vallja meg a bűnösségét, konkrétnak kell lenni. Meg kell vallani az Úr előtt, hogy milyen bűnök, kísértések, terhek gyötörnek – amelyek az én gyenge pontjaim, amelyeken keresztül elbukhatok.

Nyugodtan valljuk meg azokat a hibákat is, amelyeket ebben a világban talán már nem tudunk jóvátenni.

Ki kell tudni mondani, amiben szeretnék megújulni vagy jobbá lenni az Isten segítségével, illetve mely bűnöket szeretném letenni a Jézus Krisztus megváltó szeretete elé. Ahogy nagy igehirdetőnk, Joó Sándor fogalmazott:

Uram, ha ezekre a konkrétan engem kísértő bűnökre lenne alkalom, akkor ne legyen kedvem hozzá, ha lenne kedvem hozzá, akkor ne legyen alkalom rá.

Vagyis ha hisszük, hogy Isten véd bennünket, akkor ad egy vörös vonalat, egy keretet, amit semmilyen érdek, zsarolás, megtámadás vagy veszély esetén sem lépünk át.