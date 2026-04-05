Néhány hét leforgása alatt immár másodszor támadták az ukránok a luhanszki régióban található alcsevszki kohászati üzemet – számolt be róla az Origo a The Kyiv Independent ukrán hírportálra hivatkozva.
Újabb dróntámadás érte a kulcsfontosságú donbászi acélüzemet
Néhány héten belül másodszor támadták meg az ukrán erők a luhanszki régióban található alcsevszki kohászati üzemet. A beszámolók szerint a stratégiai jelentőségű létesítmény súlyos károkat szenvedett, és működését is kénytelen volt felfüggeszteni, ami hatással lehet az orosz hadiipari ellátásra.
A stratégiai jelentőségű katonai műveletet az SZBU az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó egységeivel (USF) együttműködésben hajtotta végre. A célpont kiválasztása tudatos volt: az alcsevszki üzem a donbászi térség egyik legfontosabb nehézipari központja, amely kulcsszerepet játszik az orosz hadiipar folyamatos ellátásában.
Az ukrán hírszerzés előzetesen feltérképezte a létesítmény legkritikusabb pontjait, majd a Fire Point védelmi vállalat által gyártott FP–2-es drónokkal hajtott végre célzott csapásokat – írja a portál.
A kijevi jelentések szerint a támadás nagy pontossággal zajlott és jelentős károkat okozott: megrongálódtak a kohók, a fő gyártócsarnokok, valamint az üzem gázvezetékei és elektromos alállomásai is.
A károk súlyossága miatt a gyár azonnal leállította működését.
Az akciót az SZBU videófelvételekkel is igyekezett alátámasztani, amelyeken a létesítményt érő találatok és a felcsapó lángok is láthatók. Az állításokat azonban független források egyelőre nem erősítették meg teljes mértékben.
Az alcsevszki kohászati üzem jelentőségét az adja, hogy közvetlen beszállítója az orosz Uralvagonzavod gépgyártó vállalatnak. Az ukrán információk szerint az itt előállított alapanyagok nélkülözhetetlenek a T–90-es harckocsik és a Mszta–S önjáró tarackok gyártásához, amelyeket az orosz hadsereg a fronton is alkalmaz.
Borítókép: Ukrán asszonyok Harkivban, miután elmenekültek a háború sújtotta Kutuzivka faluból (Fotó: AFP)
