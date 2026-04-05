Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

üzemukrántámadásDonbasz

Újabb dróntámadás érte a kulcsfontosságú donbászi acélüzemet

Néhány héten belül másodszor támadták meg az ukrán erők a luhanszki régióban található alcsevszki kohászati üzemet. A beszámolók szerint a stratégiai jelentőségű létesítmény súlyos károkat szenvedett, és működését is kénytelen volt felfüggeszteni, ami hatással lehet az orosz hadiipari ellátásra.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 7:57
Ukrán asszonyok Harkivban, miután elmenekültek a háború sújtotta Kutuzivka faluból Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Néhány hét leforgása alatt immár másodszor támadták az ukránok a luhanszki régióban található alcsevszki kohászati üzemet – számolt be róla az Origo a The Kyiv Independent ukrán hírportálra hivatkozva.

A stratégiai jelentőségű katonai műveletet az SZBU az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó egységeivel (USF) együttműködésben hajtotta végre. A célpont kiválasztása tudatos volt: az alcsevszki üzem a donbászi térség egyik legfontosabb nehézipari központja, amely kulcsszerepet játszik az orosz hadiipar folyamatos ellátásában.

Az ukrán hírszerzés előzetesen feltérképezte a létesítmény legkritikusabb pontjait, majd a Fire Point védelmi vállalat által gyártott FP–2-es drónokkal hajtott végre célzott csapásokat – írja a portál.

A kijevi jelentések szerint a támadás nagy pontossággal zajlott és jelentős károkat okozott: megrongálódtak a kohók, a fő gyártócsarnokok, valamint az üzem gázvezetékei és elektromos alállomásai is.

A károk súlyossága miatt a gyár azonnal leállította működését.

Az akciót az SZBU videófelvételekkel is igyekezett alátámasztani, amelyeken a létesítményt érő találatok és a felcsapó lángok is láthatók. Az állításokat azonban független források egyelőre nem erősítették meg teljes mértékben.

Az alcsevszki kohászati üzem jelentőségét az adja, hogy közvetlen beszállítója az orosz Uralvagonzavod gépgyártó vállalatnak. Az ukrán információk szerint az itt előállított alapanyagok nélkülözhetetlenek a T–90-es harckocsik és a Mszta–S önjáró tarackok gyártásához, amelyeket az orosz hadsereg a fronton is alkalmaz.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
