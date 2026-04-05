Újabb dróntámadás érte a kulcsfontosságú donbászi acélüzemet

A stratégiai jelentőségű katonai műveletet az SZBU az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó egységeivel (USF) együttműködésben hajtotta végre. A célpont kiválasztása tudatos volt: az alcsevszki üzem a donbászi térség egyik legfontosabb nehézipari központja, amely kulcsszerepet játszik az orosz hadiipar folyamatos ellátásában.

Az ukrán hírszerzés előzetesen feltérképezte a létesítmény legkritikusabb pontjait, majd a Fire Point védelmi vállalat által gyártott FP–2-es drónokkal hajtott végre célzott csapásokat – írja a portál.

A kijevi jelentések szerint a támadás nagy pontossággal zajlott és jelentős károkat okozott: megrongálódtak a kohók, a fő gyártócsarnokok, valamint az üzem gázvezetékei és elektromos alállomásai is.