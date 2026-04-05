Húsvét alkalmából küldött üzenetet Orbán Viktor

Húsvét alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte az ünneplőket Orbán Viktor.

A miniszterelnök a megosztott fotójához ezt írta: „Boldog feltámadást!”, a posztjában pedig így fogalmazott:

Boldog húsvétot kívánok mindenkinek!

A kormányfő azonban az ünnepnapon sem pihen. Húsvétvasárnap 14 órakor megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a megújult Citadella, ahol Orbán Viktor beszédet mond.

Az eseményt a Magyar Nemzet online felületén, valamint a Hír TV élő adásban is közvetíti, így azok is követhetik a megnyitót, akik személyesen nem tudnak részt venni rajta.

