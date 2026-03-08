Fegyőr figyelmét elkerülhette a Tisza-lista, amelyen ő nincs rajta - vége van!

Fekete-Győr András, Facebook: „Amennyiben ezek a független oknyomozói értesülések helytállóak, az példátlan biztonsági kockázatot jelent a NATO számára. Ön is pontosan tudja: nehezen elképzelhető, hogy egy ilyen szintű, az amerikai és európai szövetségesek által is azonosított orosz hírszerzői jelenlétről a magyar elhárítás és a magyar kormány vezetése ne tudjon. A hivatalos szervek jelenlegi, beszédes csendje és a szükséges nemzetbiztonsági lépések elmaradása azt a rendkívül súlyos gyanút veti fel a magyar közvéleményben, hogy a kormány nem áldozata, hanem a haszonélvezője az orosz titkosszolgálati műveletnek, és a színfalak mögött kollaborál a szövetségünk ellenfeleivel.”