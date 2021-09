„Magyarországon végre nyugodtan élhetünk”– egy asszony a kétmillió francia emigráns közül

Az utóbbi esztendőkben számos francia döntött úgy, hogy kivándorol az országból

– közli videójában a Boulevard Voltaire (BV). A francia törvényhozás 2018-as adatai szerint – olvasható a videó feliratában – addig az időpontig valamivel kevesebb, mint kétmillió francia hagyta el végleg az országot.

A kivándorlók számára Kelet-Európa országai a legnépszerűbb befogadó államok: szintén az országgyűlés adatai szerint a franciák által új hazaként leginkább választott hét állam közül öt ebben a térségben található – közli a lap. A BV ezt a címet adta cikkének: „Keletre kell emigrálnunk?”

A franciák a következő országokba távoztak nagy számban: Oroszországba, Lengyelországba – és Magyarországra is.

Ezeknek az államoknak, úgy tűnik, komoly vonzereje van a franciák számára, akik megelégelték Franciaországot és egy új, élhető kultúrát keresnek.

Úgy vélik ugyanis, hogy Franciaország egyre veszélyesebbé válik. Szerintük egyre kevésbé kedvezőek, élhetőek az ottani életkörülmények – írja a BV.

Hogy jobban megérthessük döntésük okát, megkérdeztünk két, Kelet-Európába kivándorolt franciát

– áll az interjúkat tartalmazó videók feliratozásában, amely az aláfestő zene mellett szép, rendezett városokat mutat be az érintett közép-kelet-európai térségben, köztük számos budapesti felvétellel. A felvételeken nyugalom, rend látható, városképek jól öltözött járókelőkkel, kisgyermekekkel. Az egyik felvételen a magyar kormányfő is látszik, illetve egy tömegdemonstráció, amelynek résztvevői egy angol feliratot is a magasba emelnek, miszerint „Magyarország megvédi Európát”.