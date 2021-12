Egy évig lesznek érvényesek az uniós Covid-igazolványok?

Az Európai Bizottság a héten javaslatot tehet a tagállamoknak a mozgásszabadság fenntartására vonatkozóan az egyre súlyosabb járványügyi mutatók tükrében.

A cél, hogy a védettséget élvezők továbbra is szabadon mozoghassanak a kontinensen

– erről a brüsszeli testület tájékoztatott hétfőn, azt is felfedve, hogy a jogszabály-kezdeményezésért felelős bizottság a harmadik oltások és a Covid-igazolványok érvényességének összefüggésében is ajánláson dolgozik.

– Továbbra is azt mondjuk, és ahányszor csak kell, megismételjük, hogy kizárólag az oltás segít a járvány elleni küzdelemben

– jelentették ki az uniós illetékesek. A tagállamok EU-ügyi miniszterei ma Brüsszelben találkoznak, ahol szintén napirendre kerülhet az egyre súlyosabb járványhelyzet.

A hétvégén egyébként Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök – a Covid-igazolványok egyik első európai szorgalmazója – jelentette be, hogy hamarosan levélben fordul Ursula von der Leyen bizottsági elnökhöz, amelyben azt javasolja majd, hogy kizárólag azok kaphassanak érvényes igazolványt, akik a második vagy harmadik dózist az elmúlt hat hónapban kapták meg.

– Így nem üthető rés azon az immunitásfalon, amit már felhúztunk a kontinensen

– érvelt a kormányfő. Jelenleg az uniós Covid-igazolvány a birtokosának oltottságát, negatív teszteredményét vagy azt igazolhatja, hogy az adott személy felgyógyult a betegségből. Az Európai Bizottság szerint az új ajánlások kidolgozásakor is kiemelt tekintettel lesznek rá, hogy több opciót kínáljanak: vannak például olyanok is, akik egészségügyi okokból vagy koruknál fogva nem kaphatnak oltást – sorolta az illetékes bizottsági szóvivő. Brüsszelben annak a lehetőségét nem is kommentálták, hogy ezentúl negatív teszttel ne lehessen kiváltani az igazolást.

Múlt héten Ana Gallego Torres, az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságának vezetője egy európai parlamenti meghallgatáson már bejelentette: elkerülendő, hogy a harmadik oltások és a különböző tagállami megközelítések révén káosz legyen úrrá a mozgásszabadságot biztosító rendszeren, minél előbb megfogalmazzák a brüsszeli ajánlást.

A főigazgató ugyanakkor nem erősítette meg a sajtóban terjedő híreket, miszerint „szavatossági időt” adnak az igazolványoknak, legalábbis az oltások esetében.

Az Euractiv brüsszeli portál információja szerint a bizottság terve az, hogy a második dózis felvétele után egy évvel járjon le az igazolványok érvényessége. Ez duplaannyi idő, mint ami a görög miniszterelnök javaslatában szerepel.

Miközben javában dolgoznak a Covid-igazolványok „fejlesztésén”, árulkodó, hogy az eredeti uniós tervek szerint csak jövő nyárig használtuk volna a dokumentumokat. Az arról szóló uniós rendelet ugyanis 2021. július elsejétől mindössze tizenkét hónapig alkalmazható. Ennek ellenére borítékolható, hogy a bizottság javaslatot tesz a rendszer meghosszabbítására a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek. – Nyilvánvaló, hogy a járványnak nincs vége – jelentette be a döntést Gallego Torres az Európai Parlamentben.

Borítókép: A koronavírus elleni védőoltás felvételét bizonyító igazolvány és a járványügyi korlátozások ellen tüntetnek Zágrábban 2021. november 20-án (Fotó: MTI/EPA/Antonio Bat)