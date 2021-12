Lapozó: Egyre szilárdabb az olasz jobboldali szövetség

Nyertek a katalánok: Spanyolországban filmeket és sorozatokat fordítanak le katalán, baszk és galíciai nyelvre

Megkapták a katalánok, amit akartak: 2023-tól a spanyolországi audiovizuális termékek hat százaléka katalán, baszk és galíciai nyelven is megtekinthető lesz. A Pedro Sánchez vezette kormány azért ment bele a katalán republikánusok követelésébe, hogy megkapja támogatásukat a jövő évi költségvetés elfogadásához. Nélkülük nem lett volna képes átvinni a kongresszuson a tervezetet. Az új egyezség értelmében a nagyobb film- és sorozatgyártó cégeket – mint például a Netflixet – kötelezni fogják arra, hogy tartalmuk legalább hat százalékát a spanyolországi társhivatalos nyelveken is tegyék elérhetővé, akár szinkron, akár felirat formájában. A kisebbségi nyelvek között nem határoztak meg megoszlást, így az érintett cégek már akkor is megfelelnek az előírásoknak, ha a művek hat százalékát csak katalánul feliratozzák. A sorozatgyártók a már kész tartalmukhoz meg is vásárolhatják a feliratot vagy szinkront, nem kötelességük nekik elkészíteni azt. A szöveget a következő hetekben törvényjavaslatként hagyja jóvá a miniszterek tanácsa, majd a parlament elé kerül jóváhagyásra.

A Sánchez-kormány sorra fogadja el a szeparatista pártok szélsőséges követeléseit annak érdekében, hogy különböző intézkedéseket vigyen át a kongresszuson. Hasonló okból adtak kegyelmet nyáron a Katalónia függetlenségét egyoldalúan kikiáltó politikai foglyoknak is.

Forrás: www.20minutos.es