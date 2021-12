Lapozó: Politikai vita kerekedett a kisgyermekek oltásáról Olaszországban

Menedékjogot kapnak a férjük által bántalmazott migráns nők Franciaországban

Egy családi csetepaté ezentúl automatikus menedékjogot jelent a Franciaországban illegálisan tartózkodó külföldi nők számára.

Franciaország kormánya ugyanis a migránsokat is bevonja a családon belüli erőszak áldozatainak védelmében kidolgozott intézkedések körébe, jelentette be kedden Gérald Darmanin, francia belügyminiszter. Ennek értelmében a házastársuk által bántalmazott migráns nők automatikusan átmeneti menedékjogot és egyúttal védelmet kapnak a francia államtól akkor is, ha egyébként – családi erőszak nélkül – az országból kiutasítás várt volna rájuk. A belügyminiszter állítása szerint a francia kormány célja az, hogy az új rendszerrel az áldozatok könnyebben és félelem nélkül tehessenek feljelentést bántalmazóik ellen.

Darmanin közölte, hogy az új rendeletről a minisztérium csütörtökön küldi ki a tájékoztatást Franciaország megyei prefektúráinak, az új szabály pedig azonnal életbe lép majd. A nőket bántalmazó családtagok miatt pedig a francia kormány kibővíti azoknak az eszközöknek a körét, amelyek lehetővé teszik az elkövetők gyorsabb kitoloncolását.

Forrás: Valeurs Actuelles

Otthon is kötelező a maszkviselés Kaliforniában

A kaliforniai Santa Cruz megyében ezen a héten lépett életbe az a rendelet, amely kötelezővé teszi a maszkviselést a megye egész területén és minden zárt térben, beleértve a lakosok saját otthonát is.

Az otthoni maszkviselési kötelezettség mindenkire vonatkozik – függetlenül az oltottsági státusztól – aki nem egyedül tartózkodik otthon, hanem olyan személy vagy személyek társaságában, akik nem tartoznak az adott háztartás állandó tagjai közé. Vendéglátás közben Santa Cruz lakosai pedig csak evés és ivás közben vehetik le a maszkot a saját lakásukban is. A hálaadás hetében életbe léptetett kötelezettség így számos amerikai családban fog kényelmetlenséget okozni. A szabályt megszegők pénzbírságra vagy börtönbüntetésre, sőt akár mindkettőre is számíthatnak.

Forrás: RT

Politikai vita kerekedett a kisgyermekek oltásáról Olaszországban

Giorgia Meloni, az Olasz Fivérek ellenzéki párt elnöke egy tévéműsorban jelentette be, hogy nem hajlandó kislánya beoltatására, mivel a kiskorúak szervezetére nagyobb veszélyt jelent a vakcina, mint a Covid–19 betegség. Orvos szakértők véleményére támaszkodva elmondta, hogy egy kiskorúnak annyi esélye van meghalni koronavírusban, mint villámütést kapni. A felnőttek beoltása szerinte más kérdés, hiszen az oltás nagyobb védelmet jelent, mint amilyen veszélyekkel jár a fertőzés. Meloni kételyeit fejezte ki a kormány járványkezelése miatt. Kifejtette, hogy a tömegközlekedési eszközök bővítése hasznos megoldás lehetne a fertőzések megfékezésére. Hozzátette, az ellentmondásos járványügyi rendeletek bevezetése nem segíti az állampolgárok eligazodását. Példának hozta fel, hogy a zöldkártya-igazolás határidejét 9-ről 12 hónapra emelték, majd újra 9 hónapra csökkentették. Giorgia Meloni felelősségvállalásra és átláthatóságra törekvésre szólítja fel a kormánytagokat.

Forrás: Il Tempo

Borítókép: Giorgia Meloni (Fotó: MTI/EPA/Maurizio Brambatti)