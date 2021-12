Lapozó: Aktív LMBTQ-kampányba kezdett a spanyolországi Valencia

Sorban dobják be a törülközőt a nagy-britanniai energiaszolgáltatók

A brit energiaszolgáltató, a Bulb Energy – amely az országban 1,7 millió háztartást lát el energiával – hétfőn közleményben jelentette be, hogy ezentúl az Ofgem különleges adminisztratív irányítása alatt üzemel tovább, amely a szigetország gáz- és villamosenergia-piacát szabályozó hivatala. Nagy-Britannia egyik legnagyobb energiaszolgáltatójának pénzügyi bukását az országos áremelkedések, különösen a földgáz árának drasztikus emelkedése okozta.

A bejelentéssel a Bulb Energy már a huszonötödik energiaszolgáltató a királyságban, amely 2021-ben csődöt jelent vagy kilép a brit piacról. A Bulb által kiszolgált háztartások száma miatt azonban az Ofgem – a veszélyhelyzetekben alkalmazható különleges adminisztratív irányítással – tovább működtetheti a céget. Erre addig nyílik lehetősége mindkét félnek, amíg az érintett háztartások energiaellátását más szolgáltató biztosítani tudja, vagy amíg a Bulb – tekintettel a különleges üzemeltetés adta lehetőségekre – állami kölcsönhöz vagy támogatáshoz nem jut.

Forrás: Rt.com

Környezetbarát, fenntartható egészségügyi maszkot fejlesztett ki egy venetói cég

Az egészségbiztonság és a fenntarthatóság jegyében több olasz cég kísérletezik olyan textília kifejlesztésével, mely az immár kötelező kiegészítővé vált maszkok hosszú távú alapanyaga lehet. Az egészségügyi vészhelyzet kirobbanását követően, a rendkívüli igényre való tekintettel több olasz divatcég állt át biztonsági ruházat és szájmaszkok gyártására. Az északolasz venetói Ninfea a textilgyártásról az újra felhasználható szájmaszkok előállítására állt át. „A Made in Italy termékek előállításánál nemcsak minőségi, hanem etikai kritériumokat is figyelemben kell venni” – vallják a környezetbarát szájmaszkok feltalálói. A többször felhasználható, mosható segédeszköz 99 százalékban hatékony a baktériumok kiszűrésében. A száz százalékban pamutból készült maszkok legalább húsz alkalommal moshatók. A Ninfea az első olasz cég, mely az Olasz Egészségügyi Intézet jóváhagyását is megszerezte fenntartható maszkok forgalmazására.

Forrás: Iltempo.it

Aktív LMBTQ-kampányba kezdett a spanyolországi Valencia közösség

Az alicantei megyei tanács hétfőn bejelentette: a szexuális sokféleségen és a nemi identitáson alapuló tevékenységekkel fékezik meg a jövőben a gyűlölet-bűncselekményeket. Tájékoztatásuk szerint különböző képzéseket és új tájékoztatási formákat vezetnek be a megye összes városában annak érdekében, hogy olyan hatékony és következetes közpolitikák valósuljanak meg, amelyek megfelelnek az LMBTQ-emberek szükségleteinek. A legfőbb cél, hogy előmozdítsák az állampolgárok nyitottságát és tudatosságát. Alicante az éllovasok közé került az LMBTQ-társadalomnak címzett gyógyfürdői szolgáltatások terén is. Külön propaganda foglalkozik azzal, hogy a szorongással, stresszel és depresszióval küzdő bi-, homo- és transzszexuális emberek a tartományba érkezzenek testi-lelki felüdülésre. A valenciai regionális oktatási minisztérium közben megkezdte a közel 800 LMBTQ-tankönyv szétosztását a régió középfokú oktatási intézményeiben. Reis Gallego oktatási főigazgató közölte: mivel „sokszínűségben élünk, ezt az osztálytermekben is láthatóvá kell tenni, hogy megfékezzük a diszkriminációt”. Valencia elsődleges célja, hogy a szexuális, nemi és családi sokszínűséget előmozdítsa, valamint fékezze az LMTBQ-személyek elleni erőszakot.

Forrás: Europapress.es, Europapress.es

