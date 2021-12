Lapozó: Nemsemleges nyelvezetre tértek át egy torinói gimnáziumban

Bankárok is segítették a Franciaországban leleplezett embercsempész-hálózatot

Tizenöt fős, iraki kurd, román, pakisztáni és vietnami állampolgárságú személyekből álló embercsempész bandát tartóztattak le a rendőrök a franciaországi Nord megyében. Az embercsempészek az észak-franciaországi grande-synthe-i migránsdzsungelből szállították Nagy-Britanniába a migránsokat, akik munkáját egy kiterjedt háttércsapat is segítette: sofőrök, bankárok és a rendőrségi rádióadásokat lehallgató, a csempészeket riadóztató bűnözők.

A tavaly megkezdett nyomozás kiderítette, hogy a most lefülelt banda havonta legalább 250 illegális bevándorlót indított útnak Nagy-Britanniába, hatvanszemélyes felfújható gumicsónakokon. A migránsok pedig fejenként hatezer eurót fizettek a csempészeknek a La Manche csatorna veszélyes vizein megkísérelt átkelésért. A francia nemzeti rendőrség illegális bevándorlás és illegális foglalkoztatás elleni főosztálya szerint az embercsempészek hozzávetőleg összesen hárommillió eurót zsebeltek be a migránsoktól. Az embercsempészek letartóztatásakor negyvenezer euró készpénzt is lefoglaltak a rendőrök.

Forrás: Bfmtv.com