Több európai országban is megjelent az omikron variáns

Olaszországban, Csehországban és feltehetőleg Dániában és Ausztriában is megjelent a koronavírus Dél-Afrikából indult variánsa

− jelentették szombaton ezen országok egészségügyi hatóságai.

Az olasz Közegészségügyi Intézet (ISS) közlése szerint egy minta genomszekvenálása során mutatták ki a B.1.1.529 megjelöléssel nyilvántartott omikron változatot. Az egyik milánói laborban vizsgált mintát a megerősítés érdekében újabb elemzésnek vetik alá. A tájékoztatás szerint a mintát egy mozambiki származású, pozitívan tesztelt nőtől vették, aki néhány napja érkezett Milánóba. Az ISS hozzátette, hogy ő és a déli Campania régióban élő családja jó egészségi állapotban vannak.

Az észak-csehországi Liberec egyik kórházának szóvivője szombat este a CT közszolgálati televízióban szintén arról számolt be, hogy 90 százalékos valószínűséggel kimutatták egy minta genomszekvenálása során az omikron variánst. Mint mondta, a mintát véleményezésre a prágai országos laborba küldték. Andrej Babiš ügyvivő miniszterelnök szerint egy olyan nőről van szó, aki dél-afrikai és dubaji átszállással nemrég tért vissza Namíbiából.

Az egyébként beoltott fertőzöttet elkülönítették, a betegség nála enyhe lefolyású.

Ausztriában a tiroli Schwaz városából jelentették, hogy alapos gyanúja annak, hogy egy dél-afrikai utazást tett, pozitívan tesztelt személy is az új variánst kapta el. Az érintett személy három napja tért vissza Ausztriába, elmondása szerint azóta szinte csak otthon tartózkodott, és eddig tünetmentes. Az osztrák hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy a fertőzött korábban megkapta a hírvivő RNS (mRNS) nevű technológiára épülő vakcinák egyik fajtájának mindkét adagját, de az utolsó dózis óta már eltelt kilenc hónap.

Ausztria-szerte szombaton mintegy negyvenezren tüntettek a járvány megfékezése végett elrendelt szigorítások és a kormány azon terve ellen, hogy kötelezővé akarja tenni az oltásokat. A legnagyobb megmozdulás Grazban volt, hozzávetőleg harmincezer résztvevővel, akik közül többen azt skandálták, hogy „Béke, szabadság, nem a diktatúrára!”. Tiltakozó akciók voltak Sankt Pöltenben, Klagenfurtban és Innsbruckban. A tüntetések nagyrészt békésen zajlottak, bár több helyről is jelentették, hogy a tiltakozók nem viselnek maszkot.

Magnus Heunicke dán egészségügyi miniszter közlése szerint alapos a gyanúja annak, hogy Dániában is kimutatták az omikron vírusvariánst két, Dél-Afrikából érkezett személy szervezetében. A megerősítésre azonban még néhány napot várni kell, amíg a genomszekvenálási ellenőrző vizsgálatokat elvégzik.

Németországban is bejelentették, hogy felbukkant az omikron variáns München városában egy olyan házaspárnál, amely szerdán érkezett haza Bajorország tartományba hosszabb dél-afrikai tartózkodás után. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken aggasztónak minősítette a nagyszámú mutációval rendelkező omikron vírusvariánst. A WHO szerint az újrafertőződés fokozott kockázata áll fenn ennél a variánsnál a koronavírus eddig ismert variánsaihoz képest.

Borítókép: Szálloda az amszterdami Schiphol repülőtér közelében fekvő Badhoevedorpban 2021. november 27-én, ahol a holland hatóságok 61, Dél-Afrikából érkezett utast különítettek el, mert az új koronavírussal fertőződtek meg (Fotó: MTI/AP/Peter Dejong)