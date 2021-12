Az Európai Néppárthoz csatlakozna Márki-Zay Péter választási győzelme esetén

Európai turnéjának újabb állomásán a legnagyobb lengyel ellenzéki párt, a Polgári Platform vezetőjével, az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Donald Tuskkal tárgyalt csütörtökön Varsóban Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje. A közös sajtótájékoztatón Donald Tusk úgy fogalmazott: arról beszéltünk, hogy mi a közös bennünk, országaink legnagyobb ellenzéki vezetőiben. Elmondta azt is: magyar kollégájával nagyon hamar megtalálták a közös hangot.

– Az egyik fő téma az Európai Néppárton belüli együttműködés volt, hiszen nagyon fontos, hogy Magyarországon megbízható és a kereszténydemokratikus értékekhez hű partnerünk legyen

– fogalmazott az EPP elnöki posztjáról hamarosan távozó politikus. Hozzátette: a jogállam, a tisztesség és a korrupció elleni küzdelem köti össze a magyar és a lengyelországi ellenzéket. Mint ismeretes, a Donald Tusk által vezetett Polgári Platform a legnagyobb ellenzéki erő a magyar kormánypártok legszorosabb európai szövetségesének számító, Jarosław Kaczyński által vezetett Jog és Igazságosság nevű jobboldali párttal szemben.

Márki-Zay Péter a sajtótájékoztatón hosszasan méltatta az elmúlt években egyre inkább balra tolódó, magát továbbra is jobbközép politikai erőként meghatározó európai pártcsaládot. Mint mondta, az Európai Néppárt egy kereszténydemokratákat, liberálisokat és számos progresszívan gondolkodó embert is magában foglaló párt. A magyar baloldal miniszterelnök-jelöltje nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy találkozhatott a volt lengyel miniszterelnökkel, majd arról is beszélt: noha Magyarország és Lengyelország együtt csatlakozott az Európai Unióhoz 2004-ben, Lengyelország gazdasági fejlődése azonban sokkal jobb volt. – Ez is azt bizonyítja, hogy Orbán uralma nem volt sikeres – érvelt újságírók előtt a politikus. Mint azt hosszasan kifejtette, Orbán Viktor magyar kormányfő „elárulja az európai értékeket és Putyin érdekeit szolgálja”.