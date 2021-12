Blinken: Komoly következményei lesznek, ha Oroszország lerohanja Ukrajnát

Egyre nagyobb a szakadék az Egyesült Államok és Oroszország között, ugyanis a nyugati nagyhatalom attól tart, hogy fő riválisa destabilizálni akarja Ukrajnát. Antony Blinken amerikai külügyminiszter figyelmeztette Moszkvát csütörtökön, hogy ha nem hagy fel ilyen irányú törekvéseivel, akkor annak „súlyos következményei” lesznek. Oroszország azonban biztosította a nemzetközi közösséget: az újabb ukrán híreszteléssel ellentétben nem szándékozik támadást indítani szomszédja ellen, ugyanakkor annak is hangot adott, hogy ellenzi a NATO keleti irányú terjeszkedését. Csütörtökön Blinken mellett orosz hivatali kollégája, Szergej Lavrov is részt vett Stockholmban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) miniszteri tanácsának ülésén. A tanácskozás előtt egy mindössze negyvenperces, amerikai–orosz kétoldalú tárgyalásra is sor került.

– Komoly következményei lesznek annak, ha Oroszország lerohanja Ukrajnát

– figyelmeztette Blinken hivatali kollégáját személyesen, akit egyúttal arra is felszólított, keressen diplomáciai megoldást a válságra. A nyugati nagyhatalmat ugyanis aggasztja, hogy az orosz erők behatolhatnak az ukrán területekre. „Attól tartunk, Oroszország újabb inváziót tervez Ukrajna ellen, hogy megpróbálja elfoglalni a történelmileg hozzájuk tartozó kelet-ukrajnai területeket” – fogalmazott a külügyminiszter. Hangsúlyozta, hogy Moszkvának és Kijevnek teljesítenie kell a 2015-ben kezdődött minszki békefolyamat részeként tett kötelezettségvállalásait. Az akkori megállapodás célja az volt, hogy véget vessen a kelet-ukrajnai oroszbarát szakadárok és az ukrán kormányerők közötti háborúnak. Az amerikai miniszter továbbá közölte, a Fehér Ház kész együttműködni Oroszországgal és Ukrajnával is annak érdekében, hogy békésen rendezzék a nézeteltéréseket.

Válaszul Szergej Lavrov elmondta, Moszkva is kész a párbeszédre Kijevvel. Hangsúlyozta, Oroszország nem akar semmilyen konfliktust, ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy saját maga válassza meg a módokat biztonsági érdekeinek védelmére. „A szövetség katonai infrastruktúrája egyre közelebb kerül Oroszország határaihoz. A katonai konfrontáció rémálomszerű forgatókönyve visszatér” – vetette fel Lavrov a NATO keleti terjeszkedésével kapcsolatos orosz aggályokat az EBESZ találkozóján, hozzátéve: Moszkva elfogadhatatlannak tartja, hogy az orosz biztonság szempontjából fontos, stratégiai jelentőségű területeken NATO-erők legyenek. Lavrov elmondta, attól is tartanak, hogy közepes hatótávolságú amerikai rakéták jelenhetnek meg Európában. Az Interfax orosz hírügynökség értesülése szerint Lavrov azt is leszögezte,

Moszkva válaszolni fog, ha Ukrajna belekeveredik az Egyesült Államok geopolitikai játszmáiba.

Noha egy magas rangú amerikai külügyminisztériumi vezető szerint a két politikus stockholmi tárgyalása „komoly, józan és üzletszerű” találkozó volt, az amerikai–orosz kapcsolatok elmérgesedésére utal az orosz külügyminisztérium szerdai közleménye, miszerint a több mint három éve Moszkvában dolgozó amerikai diplomatáknak január 31-ig el kell hagyniuk az országot. Az orosz vezetés azt követően jutott erre a döntésre, hogy az Egyesült Államok megtagadta a vízumot az orosz diplomatáktól és országon belüli mozgásukat is korlátozták. Anatolij Antonov washingtoni orosz nagykövet a napokban ismertette, január végéig 27 orosz diplomatának kell elhagynia az Egyesült Államokat, június végéig pedig további harminccal fog csökkenni a számuk az amerikai intézkedés következtében.

Borítókép: Üdvözli egymást Stockholmban az amerikai és az orosz külügyminiszter (Forrás: Getty Images)