Sebastian Kurz élvezi az apaságot és új életet kezd

Sebastian Kurz Ausztria történelmének legfiatalabb kancellárja, sőt korábban külügyminisztere volt, a világ vezetőivel tárgyalt egy asztalnál, így abban nincs is semmi meglepő, hogy könnyen elhelyezkedett. Az már esetleg váratlan lehet, hogy október végi bukása után ilyen gyorsan munkát vállalt, ráadásul nem Ausztriában. A sajtó értesülései alapján idejét majd az Egyesült Államok, Németország, Svájc és Ausztria között osztja meg.

A Kronen Zeitung úgy tudja, Sebastian Kurz életében más szempontból is fordulat következik:

jövőre feleségül veszi barátnőjét, gyermeke édesanyját, Susanne Thiert.

A politikus eddig kényesen ügyelt arra, hogy ne engedjen bepillantást magánéltébe, párkapcsolatáról sem lehetett tudni szinte semmit. Pedig a kiszivárgott információk szerint a hölggyel már 16 éve, azaz 19 éves kora óta együtt van. Idén november 27-én szültett meg első gyermekük, Konstantin. Állítólag ez lemondásában is szerepet játszott, az ifjú apuka átértékelte életét. Lemondásakor arról is beszélt, hogy hiába volt szép a politikai élet, sokan – például a saját családja – is elhanyagolva érezhették magukat a sok munka miatt.

A családot karácsonykor lencsevégre is kapták Schönbrunnban, amint babakocsit tolva sétálnak. A beszámolók szerint Kurz felszabadult, mosolygós, szóba áll mindenkivel, és közös fotókhoz is pózolt. A volt kancellárhoz közel álló barátok szerint nagyon boldogok, bár a férfi továbbra is nagyon elfoglalt.

A Kronen Zeitung szerint Sebastian Kurz elhatározása abban is megingathatatlan, hogy nem tér vissza a politikába. – Tudom, hogy mit tettem és mit nem. Várom a napot, amikor bebizonyíthatom majd az ártatlanságomat – válaszolta korábban arra a kérdésre, hogy zavarják-e a történtek. Októberi közvélemény-kutatások szerint egyébként a megkérdezettek kétharmada ellenezte, hogy az egykori néppárti vezér visszatérjen a hatalomba.

A politikus azután mondott le októberben a kancellárságról, majd nem sokra rá az Osztrák Néppárt (ÖVP) vezetéséről, hogy megvádolták, hízelgő fényben feltüntető közvélemény-kutatást rendelt és jelentetett meg az Österrich című lapban, mindezt pedig közpénzből finanszírozhatták.

Borítókép: Sebastian Kurz volt osztrák kancellár (Fotó: MTI/EPA/Christian Bruna)