Kivonul a politikából Sebastian Kurz

Lemond minden tisztségéről és visszavonul a politikától Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, aki októberi lemondása után elnökként és frakcióvezetőként irányította pártját, az Osztrák Néppártot (ÖVP) – írta meg az osztrák Kronen Zeitung. A 35 éves politikus bizalmasai a portálnak arról számoltak be, hogy Kurz „elvesztette a lelkesedését” a korrupciós vádak miatt, és több időt szeretne tölteni újszülött fiával. Ez azt is jelenti, hogy az ÖVP pártelnöki posztjáról is lemond Kurz, utódja valószínűleg Karl Nehammer belügyminiszter lesz.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó osztrák államügyészség (WKStA) október elején házkutatást tartott az ÖVP bécsi központjában, a kancellári hivatalban és a pénzügyminisztérium épületében is.

Ennek nyomán kormányválság alakult ki, Kurz pedig néhány nappal később bejelentette lemondását a kancellári tisztségről.

A volt kancellár mindazonáltal képviselőként folytatja munkáját, továbbra is az ÖVP, illetve a párt parlamenti frakciójának vezetője.