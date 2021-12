Szigorítanak a szabályokon Franciaországban

A koronavírus-járvány ötödik hullámának megfékezésére Franciaországban szigorodnak az általános iskolákban a távolságtartási szabályok, és négy hétre bezárnak a diszkók − jelentette be hétfő este Jean Castex miniszterelnök az egészségügyi védelmi tanács ülését követően.

„Egyelőre nincs szükség további korlátozó intézkedésekre, kijárási tilalomra vagy karanténra, ezek aránytalanok lennének. A körülmények ugyanakkor egyéni és kollektív erőfeszítéseket követelnek annak érdekében, hogy mindenki korlátozza a fertőzésre leginkább kockázatos alkalmakat” – mondta a miniszterelnök. Az általános iskolákban nem kezdődik majd a tervezettnél előbb a téli szünet, de szigorodnak a távolságtartási szabályok, miután jelenleg a 12 évnél fiatalabb gyermekek körében terjed leginkább a vírus. „Ez logikus, hiszen ez a korosztály még nincs beoltva” − hangsúlyozta Jean Castex.

Ezentúl nemcsak az osztálytermekben, hanem a szabadban, az udvaron és a testnevelési órán is viselniük kell a tanulóknak a maszkot, valamint a menzán nem keveredhetnek a nem egy osztályba járók. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy péntektől kezdve négy héten át nem nyithatnak ki a diszkók. A vírus terjedésének megfékezésére „meg kell őriznünk, sőt szélesíteni és erősíteni is kell az átoltottsági szintünket” − hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Franciaország az egyik legjobban átoltott társadalom az Európai Unióban: az oltásra jogosultak kilencven százaléka vette fel eddig az első adagot, 88,4 százalékuk pedig mindkettőt. Amióta egy héttel ezelőtt megnyílt a lehetőség minden 18 éven felüli számára az emlékeztető, harmadik oltás igénylésére, tízmillióan már azt is megkapták. Jean Castex bejelentette, hogy a 65 éven felüliek ezentúl előzetes időpontfoglalás nélkül is jogosultak az oltás felvételére. Az országban ezer oltópont áll rendelkezésre, valamint 15 ezer gyógyszertárban is felvehető az oltás. Ígérete szerint a kormány fokozatosan újranyitja azt a háromszáz nagy oltóközpontot, amelyet a nyári nagy oltási kampány után bezárt.

A miniszterelnök azt is jelezte, hogy az 5 és 11 év közötti gyerekek oltási kampánya is megkezdődik, még az év vége előtt, önkéntes alapon. Eddig csak 350 ezer olyan kisgyermeket oltottak be a koronavírus ellen, aki egészségügyileg veszélyeztetettnek számít valamilyen krónikus betegség miatt.

Az elmúlt hét napban ötven százalékkal emelkedett a koronavírussal naponta diagnosztizáltak száma: vasárnap 42 ezer új esetet jelentettek, de az azt megelőző napokban már az ötvenezret is meghaladta a napi esetszám. A kórházban ápoltak száma is fokozatosan nő: a kórházakban ápolt 12 ezer fertőzött közül 2200 beteg állapota súlyos, amire augusztus óta nem volt példa. Az intenzív osztályon ápoltak 77 százaléka nincs beoltva. A koronavírus okozta betegség szövődményeiben elhunytak száma csaknem 120 ezer.

Borítókép: Jean Castex francia miniszterelnököt beoltják Párizsban 2021. március 19-én (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Thomas Coex)