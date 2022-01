Egyre jobban hasonlít a németországi migránshelyzet a 2015-öshöz

A legtöbben tavaly is Szíriából szerettek volna letelepedni, az arab országból több mint hetvenezren költöznének Németországba. Az afgán menekültek száma is drasztikusan megnőtt, ami a nemrég kezdődött radikális tálib uralomnak köszönhető. Emellett jelentős számú északmacedón és koszovói menekült nyújtott be kérelmet. A bevándorlók integrációja ugyanakkor nem volt olyan sikeres, mint ahogy azt korábban remélték. A Szövetségi Munkaügyi Hivatal statisztikájából az derül ki, hogy

a 2015 óta letelepedett migránsok közül csak minden második tudott elhelyezkedni.

A német embereket megosztja a bevándorlás kérdése. A tavalyi adatokat látva azonban egyre többen gondolják úgy, hogy hiába távozott Angela Merkel egykori kancellár, az úgynevezett Willkommenskultur, vagyis a migránsokat könnyen befogadó politika folytatódik az új koalíciós kormány keze alatt. A Gates of Vienna nevű nemzetközi blog szerint a 2015-ös állapotok még mindig fennállnak, az országot pedig elözönlik az úgynevezett újnémetek.

Borítókép: Az Európai Unióba igyekvő migránsok élelemosztásra várnak a lengyel határnál (Fotó: MTI/EPA)