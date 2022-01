Franciaország szélsőséges iszlamista weboldalt tiltott be

Gérald Darmanin francia belügyminiszter vasárnap este bejelentette, hogy a nyáron kihirdetett szeparatizmusról szóló törvény értelmében hamarosan betiltják a hatóságok által évek óta megfigyelt The right way (A helyes út) szélsőséges iszlamista weboldalt. A tárcavezető a francia M6 csatornán, egy, a radikális iszlám veszélyéiről szóló dokumentumfilm bemutatása után úgy fogalmazott: a hírportál „gyűlöletre és dzsihádra” felszólító szalafista tartalmat sugároz.

A miniszter elmondta azt is, hogy a portál 2012 óta létezik, mégis csak most sikerült olyan intézkedéseket hozni, amely lehetővé teszi, hogy leállítsák az oldalt, és megbüntessék azokat, akik továbbra is, illegális módon fenn akarják tartani azt.

A francia BMFT TV hírportál kiemelte, hogy a The right way weboldal többek között radikális imámok prédikációit is tartalmazta.

Az oldal egyik ilyen állandó szónoka volt a pantin-i mecset korábbi imámja, Ibrahim Abu Talha. Őt a francia történelemtanár, Samuel Paty meggyilkolása után eltávolítottak a mecset éléről, mivel megosztotta azt a videót, amelyben az egyik diák apja a muszlim tanulók elleni diszkriminációval vádolta meg Paty-t, és amely így közvetve az oktató lefejezéséhez vezetett.

Az oldalon nézeteiket hirdető prédikátorok közé tartozik az a Juszef Abu Anasz is, aki az Ecquevilly településén bezárt mecset egykori, szalafista imámjaként rendszeresen szólította fel híveit a nők, a zsidók és a keresztények elleni erőszakra.

A szeparatizmus elleni küzdelem jegyében, Gérald Darmanin még szeptemberben bejelentette a Nawa-egyesület kiadójának bezárását is, amely több, a dzsihádot legitimáló művet terjesztett.

A francia belügyminiszter által idézett, nyáron elfogadott törvény célja megakadályozni azt, hogy vallási vagy etnikai hovatartozás alapján egyes csoportok elkülönülhessenek a francia társadalmon belül. A szabályozás értelmében minden állami támogatást élvező szervezetnek el kell magát köteleznie „a köztársaság értékei és elvei mellett”. A törvény egyébként lehetőséget biztosít azok megbüntetésére is, akik a közösségi oldalakon személyes adatok közzétételével veszélyeztetik mások életét.

