Lapozó: Mostantól könnyebben kaphatnak állampolgárságot a Spanyolországban élő migráns nők

Kötelezővé tehetik az életfogytiglani börtön kiszabását az orosz pedofilok számára

A visszaeső pedofilok életük végéig rácsok mögé kerülhetnek Oroszországban, ha a jelenleg hatályos törvénymódosítás szövegét elfogadják a törvényalkotók.

Az orosz parlament alsóházának elnöke, Vjacseszlav Vologyin közölte a jelenleg folyamatban lévő módosítás részleteit: azok a visszaeső és korábban már elítélt pedofilok, akiknek a kiskorúak sérelmére elkövetett újabb erőszakos bűncselekményét még egyéb tényezők is súlyosbítják, életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphatnak. Ilyen súlyosbító körülmények közé tartozik, ha az erőszakot olyan személy követi el, aki egy háztartásban él az áldozattal, aki a gyermek felneveléséért felel, illetve biztonságáért és oktatásáért is, valamint ha az erőszakot elkövetők a kiskorúak oktatási és nevelési intézményeiben dolgoznak. Az orosz honatyák arról is tanácskoznak, hogy a súlyosbított börtönbüntetéseken kívül munkatáborba is küldenék a pedofíliáért elítélteket, konkrétan az Oroszország északi területein található bányákba.

A módosított törvény a védett fiatalok életkorhatárát is megemelné 18 évre (a jelenleg hatályos 14 helyett), így terjesztené ki a pedofilok felelősségét. Vologyin hozzáfűzte, hogy „az életfogytiglani börtönbüntetés egy eszköz arra, hogy a degenerált embereket elkülöníthessük a társadalomtól. Reméljük, hogy a törvények szigorításával jobban megvédhetjük a gyermekeket, a családokat és a társadalom egészét a visszafordíthatatlan károktól” – mondta.

Forrás: Rt.com