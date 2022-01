Lapozó: Napi ötezer euró pénzbírságra ítélték a belga államot, amiért elutasította a bevándorlási kérvények felvételét

Szabadulásuk után tizenöt évig figyelnék meg a pedofilokat Belgiumban

Belgium flamand területéért felelős igazságügyi miniszter, Zuhal Demir azt javasolja, hogy a különösen veszélyes bűnözőket, beleértve a pedofil bűnelkövetőket, szabadulásuk után tizenöt évig figyeljék meg a belga rendvédelmi szervek, a rendőrség és a titkosszolgálatok. Demir azután jelentette be a javaslatát, hogy a hét elején Hollandiában holtan megtalált négyéves belga kisfiú, Dean Verberckmoes elrablójáról és gyilkosáról kiderült, hogy korábban már tíz évet ült börtönben egy másik kiskorú halálos bántalmazása miatt. A visszaeső pedofil gyilkos, a most 34 éves Dave De Kock végül úgy sétálhatott ki a holland börtön kapuján, hogy a továbbiakban semmilyen feltételnek nem kellett megfelelnie, nem állt bűnügyi megfigyelés alatt sem, szabadon jött-ment országhatárokat is átlépve.

A jelenleg Hollandiában előzetes letartóztatásban lévő De Kock eközben bejelentette, hogy nem egyezik bele belgiumi kiadatásába és abba sem, hogy Belgiumban álljon bíróság elé. De Kock előzetes letartóztatásának meghosszabbításáról – vagy a visszaeső pedofil szabadon engedéséről (!) – január 28-án dönt a holland bíróság.

Forrás: Brusselstimes.com

Egy brit kórházból szállodába viszik át a betegeket, hogy helyet csináljanak az újonnan érkezőknek

A brit nemzeti egészségügyi szolgálatnak (NHS) a Norfolk megyei és a Waveney kerületért felelős orvosi szolgálata bejelentette (CCG), hogy a közeljövőben újfajta módszerrel próbálja enyhíteni a kórházakra nehezedő nyomást és a kórtermek túlzsúfoltságát. Tizenöt, kórházban ápolt pácienst egy norwich-i szállodába szállítanak át, és a továbbiakban a hotelben biztosítják nekik az egészségügyi ellátást. A kórházban felszabaduló ágyakra pedig a várólistán lévő vagy sürgősségi ellátásra szoruló betegeket tudják felvenni.

A szállodába küldött pácienseket azok közül a kórházban fekvő betegek közül válogatják össze, akik ugyan még ápolásra szorulnak, mielőtt hazatérnének otthonaikba, azonban esetükben már nem elengedhetetlen a kórházi környezet. Ha az első tizenöt beteggel végzett kísérlet eredményes lesz, akkor a kórházból hotelekbe szállított ápoltak számát meg lehet növeli, s ezzel a kórházban felszabaduló ágyak számát is.

Forrás: Bloomberg.com

Albérlet-támogatást ad a spanyol kormány a fiataloknak, hogy el tudjanak költözni otthonról

A héten hagyta jóvá a spanyol kormány az úgynevezett albérleti bónuszról szóló törvényt, mellyel a 18 és 35 év közötti fiatalok lakhatását akarja segíteni. Ebben a korcsoportban található ugyanis a legtöbb munkanélküli Spanyolországban: 2021 harmadik negyedévében több mint harminc százalékuk élt biztos megélhetés nélkül. Ráadásul közöttük található a legtöbb ideiglenes szerződéssel foglalkoztatott személy, illetve a legalacsonyabb béreket is ők kapják, átlagosan bruttó 1200 eurót. A megélhetési nehézségek miatt a fiatal felnőttek többsége sokszor harminc éves koráig vagy annál tovább is szüleivel kénytelen egy fedél alatt élni. A kormány az idén bevezetendő bónusszal próbálja segíteni őket abban, hogy a saját lábukra álljanak és önálló otthont finanszírozzanak maguknak. Azok a fiatalok, akik megfelelnek a kormány kritériumainak, havonta 250 euróra lesznek jogosultak legfeljebb két éven keresztül, melyet az albérletük kifizetésére használhatnak majd fel. Szakértők szerint legkevesebb hetvenezer ember részesül majd a bónuszban, melyre kétszázmillió eurót különített el a kormány.

Forrás: Rtve.es

Napi ötezer euró pénzbírságra ítélte egy bíróság a belga államot a bevándorlási kérvények felvételének elutasítása miatt

Brüsszel városi bírósága helyt adott annak a keresetnek, amelyben több migránsvédő szervezet feljelentést tett a belga állam, valamit a menedékkérők ellátásáért felelős kormányzati szerv, a Fedasil ellen.

A migránsvédők azt kifogásolták, hogy Belgium kormánya nem tesz eleget a menekültekre vonatkozó nemzetközi egyezménynek, konkrétan nem biztosít elegendő férőhelyet a Belgiumba áramló migránsoknak, valamint a Fedasil számos esetben megtagadta a migránsok menedékügyi kérelmének már a felvételét, regisztrálását is.

A csütörtökön kihirdetett bírósági ítélet kimondja, hogy a Fedasilnak – amely a migránsokkal szembeni szigoráról és konzekvenciájáról is ismert Sammy Mahdi, bevándorlásért és menekültügyért felelős államtitkár politikai felügyelete alatt végzi munkáját – napi ötezer euró pénzbüntetést kell fizetnie a jövőben, ha csak egy migránstól is panasz érkezik arra, hogy a Fedasil bármely irodájában elutasították a kérvényének a regisztrálását, és ezzel megsértették a menedékkérelem benyújtásához fűződő alapjogát. A bírósági ítélet kimondja, hogy ugyanez a pénzbírság vár a belga államra is, amennyiben nem lesz elegendő férőhely az azt igénylő külföldi migránsoknak.

Forrás: Dhnet.be

