Lezárná a Donyec-medencei konfliktust Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ideje érdemi tárgyalásokat folytatni a Donyec-medencei fegyveres konfliktus lezárásáról, és Ukrajna készen áll arra, hogy a szükséges intézkedéseket meghozzák a válság békés rendezésére létrejött úgynevezett normandiai négyek, azaz Ukrajna, Oroszország, Franciaország és Németország egy újabb csúcstalálkozóján.

Az elnök sajtószolgálatának közleménye szerint erről Zelenszkij kedden Kijevben beszélt, amikor fogadta hivatalában Emmanuel Bonne-t, a francia államfő és Jens Ploetnert, a német kancellár külügyi tanácsadóját. A találkozón eszmét cseréltek az orosz–ukrán konfliktus békés rendezéséről, valamint az ukrajnai határokon kialakult helyzet enyhülése érdekében tett lépésekről. Andrij Jermak, az elnöki iroda vezetője megerősítette, hogy az ukrán fél továbbra is elkötelezett a rendezés politikai és diplomáciai útja mellett.

Felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy mindkét oldal szavatolja a teljes körű tűzszünet betartását, folytatódjon a fogolycsere a szemben álló felek között, nyissák meg a Donyec-medencei konfliktusövezetben, a két oldal közötti frontvonalon lévő ellenőrzőpontokat, valamint a normandiai négyek vezetői által a legutóbbi, párizsi csúcstalálkozón hozott döntéseket minden érintett fél hajtsa végre.

A megbeszélés résztvevői megállapodtak abban, hogy a normandiai formátumon belül továbbra is fenntartják a kapcsolatot tanácsadói szinten, és egyeztetnek egymással a normandiai négyek vezetőinek újabb csúcstalálkozójának megszervezéséről.

– Ukrajna, Franciaország és Németország aktív erőfeszítéseket tesz a normandiai formátumban folytatott hatékony munka újraindítása érdekében különböző szinteken. Arra számítunk, hogy az orosz fél támogatni fogja ezeket az erőfeszítéseket, és hozzájárul a párizsi csúcstalálkozó döntéseinek végrehajtásához is. Egy újabb normandiai csúcsértekezlet komoly lendületet adna a békefolyamatnak

− fejtette ki Jermak. Az ukrán fél részletes tájékoztatót adott át a külügyi tanácsadóknak a minszki megállapodások és a 2019-es normandiai csúcson született határozatok végrehajtásáról. Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy a normandiai négyek vezetői utoljára 2020 novemberében tárgyaltak videóösszeköttetésen keresztül. Ezt megelőzően három év kihagyás után 2019 decemberében Párizsban találkoztak egymással.

A múlt héten Emmanuel Bonne és Jens Ploetner Moszkvában járt, azt megelőzően telefonon beszélgettek Andrij Jermakkal. Az utóbbi hónapokban Oroszország komoly haderőt és fegyverzetet vont össze Ukrajna határaihoz, ami aggodalmat keltett a nyugati országokban. Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára december 22-i sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy Oroszország jelenleg 122 ezer katonát állomásoztat Ukrajna határainak közvetlen közelében. Kijevben úgy ítélik meg, hogy az ország határainak közelében, valamint a Donyec-medencei és a krími megszállt területeken Oroszország elegendő haderőt és haditechnikát vont össze ahhoz, hogy nagyszabású támadást indítson Ukrajna ellen. Az Ukrajinszka Pravda a New York Times című amerikai lap értesüléseire hivatkozva kedden arról számolt be, hogy Oroszország katonai helikoptereket is az ukrán határhoz vezényelt, ami arra utalhat, hogy folyamatban van egy támadás előkészítése.

A héten nyugati tisztségviselők több tárgyalást is folytatnak Oroszország képviselőivel az Ukrajna körül kialakult feszültségről. Vlagyimir Putyin elnök fő követelése, hogy Ukrajna ne léphessen be a NATO-ba, és ne telepítsenek az országba nyugati fegyvereket. A Donyec-medencei konfliktust illetően Kijev álláspontja, hogy Oroszország résztvevője a válságnak, mivel katonákkal és fegyverekkel támogatja a szakadárokat. Moszkva ezt tagadja, a konfliktust Ukrajnán belüli polgárháborúnak nevezi.

Borítókép: Az ukrán elnöki hivatal sajtóhivatala által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Joe Biden amerikai elnökkel beszél telefonon kijevi irodájában 2021. december 9-én (Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóhivatal)