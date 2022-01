Újra merényletet terveztek a szerb elnök ellen

Az Európai Unióból érkezett az információ a merényletkísérletről

Az Európai Rendőrségi Hivataltól, az Europoltól érkezett tájékoztatás: a sürgősségi megjelöléssel jövő információ szerint ismét merényletet terveznek a szerb köztársasági elnök ellen.

A szerb belügyminiszter sajtótájékoztatón számolt be erről. Mint Alekszandar Vulin fogalmazott: az egyik európai uniós tagállam rendőrségi tisztségviselője értesítette a szerb rendőrséget arról, hogy egy több ország állampolgáraiból álló bűnszervezett meg akarja gyilkolni Alekszandar Vucsicsot. Ezután az információ többszintű ellenőrzése következett. Ebben részt vett a szerb belügyminisztérium, a szerb Biztonsági és Hírszerző Ügynökség, az Europol és partnerszervezetei – mondta Vulin. Hozzátette: ezután egy átfogó akciót indítottak, hogy felfedjék a merényletet tervező csoport tagjait.

A montenegrói szál

Az ügy szálai a szomszédos Montenegróba vezetnek. A belügyi tárca vezetője szerint a bűnszervezet élén a montenegrói állampolgárságú Radoje Zvicer áll, aki a kavacsi maffiaklán vezetője. Ellene Szerbiában már korábban elfogató parancsot adtak ki. Vulin aláhúzta: Zvicer nevéhez kábítószercsempészet és -árusítás, valamint Szerbiában és Montenegróban elkövetett gyilkosságok fűződnek. Azt egyelőre nem tudni, hogy Zvicer saját maga tervelte-e ki a merényletet, vagy politikai indíttatás is van a háttérben. Ezt majd a nyomozásnak kell kideríteni – tette hozzá Alekszandar Vulin.

A belügyminiszter sajtótájékoztatóján biztosította a polgárokat, hogy mindent megtesznek, hogy megőrizzék az alkotmányos rendet és az emberek normális életét az országban, emellett Vucsics elnök életét és biztonságát.

Az eddigi legkomolyabb merényletkísérlet

Az információk szerint a merényletet február első felében hajtották volna végre a szerb államfő ellen. Ana Brnabics szerb miniszterelnök szerint a mostani az eddigi legkomolyabb merényletkísérlet, amit Alekszandar Vucsics ellen terveztek. A miniszterelnök kiemelte: a bűnszervezet tagjai a környező országokból származnak, sőt az Európai Unióból is. Megerősítette, hogy a csoport élén Radoje Zvicer áll, de a kormányfő szerint Zvicer mögött is van valaki.

A miniszterelnök szerint lesznek olyanok, akik gúnyolódni fognak ezen, de a helyzet komolyságát bizonyítja, hogy az információt írásos formában kapta Szerbia az Európai Unió illetékeseitől.

Ez nem az első eset, hogy a szerb államfő életére törnek.

Megerősítették a szerb elnök védelmét

Az illetékes szolgálatok megerősítették az államfő védelmét – jelentette be a Prva TV-nek adott interjújában a szerb miniszterelnök. Ana Brnabics egyben köszönetét fejezte ki mindenkinek, akik éjt nappallá téve segítenek a biztonság megőrzésében. A bűnügy nem ismer határokat, ezt bizonyítja, hogy a szervezetnek több országból származó tagjai vannak – jelentette ki, hozzátéve: hogy ki lehet a Zvicer mögött álló személy, aki a megbízást adta, azt a nyomozás kell, hogy kiderítse. Mindez azonban másodlagos, a legfontosabb az elnök életének védelme – fűzte hozzá Brnabics.

A fenyegetések ellenére Alekszandar Vucsics napirendjében nem lesz változás – mondta. Bármire is figyelmeztetnek a biztonsági szolgálatok, a szerb elnöknek tervei és céljai vannak. Autópályákat fog átadni, még akkor is, ha az életveszélyes is lehet – tette hozzá a kormányfő. Brnabics azt mondta: lehet drámaian hangzik, mégis ez az igazság. A miniszterelnök arra a kérdésre nem adhatott választ, hogy mely európai uniós országból érkezett a merénylet tervéről szóló figyelmeztetés.

Vucsics harcot hirdetett a maffia ellen

A szerb elnök akkor haragította magára Zvicert és a hozzá hasonlókat, amikor korábban harcot hirdetett a maffia ellen.

Akkoriban Zvicer és az ő főnökei, valamint más bűnszervezetek hitetlenkedéssel fogadták az akciót – mondta Ana Brnabics. Vucsics a szerb biztonsági szolgálatokkal közösen felbomlasztotta ezt a bűnszervezetet Szerbiában, ezáltal tönkretette az ügyleteiket. Alekszandar Vucsics akkoriban úgy fogalmazott: a maffia nem lehet erősebb az államnál. A mostani merényletkísérletről szóló információ után a szerb elnök Instagram oldalán posztolt. Azt írta: nincs visszavonulás. Legyőzzük őket, mindannyiukat. Közösen - olvasható a V4NA Hírügynökség cikkében.

Borítókép: Alekszandar Vucsics (Fotó: MTI/AP/Reuters/Hannah McKay)