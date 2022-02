A NATO-főtitkár elítélte az Ukrajna elleni orosz támadást

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára éles szavakkal ítélte el Oroszország „vakmerő és indokolatlan” támadását Ukrajna ellen, és bejelentette, a szövetségesek összeülnek, hogy levonják a következtetéseket Moszkva „agresszív cselekményeiből”.

Ismételt figyelmeztetéseink és a diplomáciai párbeszédre intő szüntelen erőfeszítéseink ellenére Oroszország az agresszió útját választotta egy szuverén és független ország ellen

–írta Stoltenberg csütörtök hajnali közleményében, az euroatlanti biztonság elleni súlyos támadásnak nevezve a műveletet. A főtitkár katonai akciójának azonnali leállítására és Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartására szólította fel Oroszországot. Bejelentette, hogy a NATO-szövetségesek tanácskozást tartanak „Oroszország agresszív tetteinek következményeiről”.

Ukrajna népe mellett állunk ebben a rettenetes időszakban. A NATO mindent meg fog tenni szövetségeseinek védelme érdekében

– fogalmazott a főtitkár. Egy brit tisztségviselő azt közölte, hogy a NATO 30 tagállamának a szövetséghez akkreditált nagykövetei tartanak válságtanácskozást.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Lloyd Austin védelmi miniszter már egyeztetett a NATO-nak az ukrajnai támadásra adandó összehangolt válaszáról Stoltenberggel

– közölte csütörtökön az amerikai külügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a felek megvitatták a NATO keleti szárnyának biztonsága érdekében teendő további lépéseket is. Blinken hangsúlyozta, hogy „sziklaszilárd” az Egyesült Államok elkötelezettsége a katonai szövetség kollektív védelem elvét tartalmazó 5. cikke mellett.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelt el különleges katonai akciót az ukrajnai Donyec-medencében, miután a héten elismerte az ottani szakadárok által önkényesen kikiáltott „népköztársaságok” függetlenségét, és azok segítséget kértek Moszkvától. Putyin leszögezte, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, így Kijevben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.

Borítókép: Jens Stoltenberg NATO-főtitkár sajtótájékoztatót tart a NATO–Ukrajna Bizottság rendkívüli ülését követően Brüsszelben 2022. február 22-én (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)