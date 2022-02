Át kellett alakítani egy egyetem kabaláját, mert rasszistának bélyegezték

A Nebraskai Lincoln egyetem megváltoztatta az 1970-es évek óta használt kabalájának, Herbie-nek kéztartását, mert az a mutató- és a hüvelykujjával egy kört alkotó OK-jelet formázott. Az utóbbi években egyes csoportok ezt (részben) a fehér felsőbbrendűség jeleként használták; a három kinyújtott ujj a W betűt jelenti, a kör pedig a P betűt alkotja, ez a két betű pedig a White Pride rövidítése.

Emiatt Herbie bal keze ezentúl „egyet” mutat, ezzel jelezve, hogy csapata az első számú.

Forrás: Képernyőfotó/V4NA

„A korábbi kézjellel kapcsolatos aggodalmakra több ruházati cég és magánszemély is felhívta a figyelmünket, ezért úgy döntöttünk, hogy egy átdolgozott kabalával fogunk a továbbiakban szurkolni. A logó megváltoztatását már 2020-ban elkezdtük, 2021 júliusában pedig frissítettük azt és a márkaneveket is. Mostantól pedig csak az átdolgozott logókon szereplő Herbie Husker lesz a kabalánk, amelyet le is védtünk” – nyilatkozta a Nebraska Athletics az Associated Pressnek.

Az Anti-Defamation League (Rágalmazásellenes Liga) adatbázisában is szerepel az OK-kézmozdulat, amelynek állításuk szerint nagyjából öt évvel ezelőtt változott meg a jelentése.