A fehér bőrszínű társadalom háttérbe szorításáért küzd a Black Lives Matter

Nemrégiben látott napvilágot a hír, hogy Patrisse Cullors, a Black Lives Matter (BLM) globális hálózat társalapítója hűtlen kezelés gyanújába keveredett gyanús ingatlanvásárlásai miatt – írja a Tűzfalcsoport.

A legfrissebb hírek szerint:

A Black Lives Matter megerősítette, hogy 2020 végén 60 millió dollár volt a bankszámlájukon

Pénztáruk tele volt adományokkal George Floyd 2020. májusi meggyilkolása és az azt követő tiltakozások után.

2020 decemberében a BLM-et hivatalosan jótékonysági szervezetként jegyezték be, de nem nyújtotta be a legfrissebb adóbevallását, és a 2019-es bejelentésnek nem létező címe van.

A BLM társalapítója és ügyvezető igazgatója, Patrisse Cullors 2021 májusában lemondott 3,2 millió dolláros ingatlanbirodalmának vizsgálata közepette.

Cullors azt mondta, hogy két ember, Makani Themba és Monifa Bandele veszi át az irányítást, de szeptemberben azt mondták, hogy soha nem fogadták el a megbízást.

Csütörtökön a The Washington Examiner arról számolt be, hogy senki sem tudta, ki irányítja jelenleg a BLM-et vagy kezeli a csoport pénzét.

A Black Lives Matter feketék jogaiért küzdő civil mozgalomként jött létre 2013-ban. Azóta számtalan alkalommal érte kritika a szervezetet, hogy szélsőbaloldali ideológiát képvisel, alájátszik a feketék és fehérek közti feszültségkeltésnek, és hagyja, hogy a nevében tüntetők erőszakoskodjanak. A helyzeten nem javít az alapítók hozzáállása sem, hiszen már korábban is kérte egy áldozat családja, állítsák le a tüntetéseket, mert már nem csak az igazságtalanság elleni fellépésről van szó, hanem a társadalomnak ártanak vele, megosztóak és rasszisták – olvasható az oldalon.

Alicia Garza, az egyik alapító szerint azonban a feketék nem lehetnek rasszisták, mert a rasszizmus egy társadalmi rendszer, nem csupán a másik emberrel szemben a bőrszíne alapján gyakorolt diszkrimináció.

Honnan van pénze a szervezetnek?

Nos, hiába tagadja Soros, hogy ő támogatná a tüntetőket, ugyanis az internet nem felejt, és feketén-fehéren le van írva, hogy nekik is utalt bőven. A Washington Times írta meg még 2016-ban, hogy legalább 33 millió dollárt kaptak Soros Györgytől. Már önmagában az is a gyanú árnyékát veti Sorosra, hogy a 2015-ben Baltimore-ban Freddie Gray rendőrségi őrizetben bekövetkezett halála miatti tüntetéseket követő napokban a Nyílt Társadalom Alapítvány memóban örvendezett amiatt, hogy

a jelenlegi események egyedülálló lehetőséget nyújtanak arra, hogy felgyorsítsuk a helyi végrehajtó szervek által generált és fenntartott strukturális egyenlőtlenséget, egyúttal bevonjuk a reform alakításába és monitorozásába azokat a lakosokat, akiket Baltimore-ban a történelem során jogaiktól megfosztattak.

Egy ezt követő jelentésben pedig arról is beszámoltak, hogy a fekete aktivisták befolyásolni tudják a 2016-os amerikai elnökválasztást. Ezért is utalt legalább 650 000 dollárt Soros a Black Lives Matternek, miközben más, rendőrellenes szervezeteket is támogatott. Természetesen a támogatás tényét akkor is tagadták. Ezeknek a tetteknek köszönhetően a Dallasban a Black Lives Matter tüntetésén meggyilkolt rendőrök miatt egy szintén dallasi, ráadásul afroamerikai rendőr beperelte többek között Sorost is, amiért buzdított a „rendőrök elleni harcra”. Sőt azzal is megvádolta a spekulánst, hogy legalább nyolcvan embernek és szervezetnek is fizetett azért, hogy tüntessenek – emlékeztet a Tűzfalcsoport.

A BLM körüli számos botrányból szemezgetve, az egyik legismertebb: az USA-ban a már közismert Black Lives Matter tagjai „társadalmi igazságot” és „fekete felszabadítást” követelve támadtak rá egy vendéglőtulajdonosra Louisville-ben. Az egészen hajmeresztő követelések között olyan is fellelhető, mely szerint

pénzzel kell támogatni a nem fehér vezetésű szervezeteket.

A BLM egyik társszervezete, az Occupy Nulu poszterekkel és követelésekkel árasztotta el a Louisville belvárosi és kereskedelmi kerületében (Nulu) található cégeket. Olyan neomarxista vádakkal támadják az ott gazdálkodókat, mint hogy a dzsentrifikáció miatt ellehetetlenítették az alacsony keresetű, többnyire fekete közösségek megélhetését.

Ilyen állításokkal jó pár évtizede találkoztunk utoljára, és azt hihettük, hogy vége. Ezzel szemben egyesek vérszemet kapva provokálják a közvéleményt, óriási káoszba lökve a társadalmat. De kinek éri ez meg? Jól sejtjük, egyedül a sorosista balliberális oldalnak, amiről az elmúlt időszakban már számtalan helyen olvashattunk. Ennek nyilvánvaló példája, hogy Soros György alapítványa nemrég jelentette be, hogy 220 millió dollárral, közel 65 milliárd forinttal támogatja a „rasszizmus elleni küzdelmet”. Úgy látszik, Soros bérencei a küzdelmet szó szerint értik és képesek felforgatni városrészeket is a „nemes cél” érdekében.

Nézzük, pontosan mit is követelnek Soros „katonái” a kerületben található vállalkozásoktól:

A személyzet (vezetőséget beleértve) 23%-a legyen fekete, sőt a vállalkozóknak meg kell fogadniuk, hogy ez a szám nőni fog.

A beszerzett áruk 23%-ának fekete kereskedőktől kell származnia vagy

A bevétel 1,5%-át havonta egy feketéket támogató szervezetnek kell utalni.

A cég vállalja, hogy minden alkalmazottját kötelező képzésre küldi (saját költségén), ahol a sokszínűségről és befogadásról lehet majd tanulni.

Az egyenruha viseletének betiltása (dress code), amely eddig is különbséget sugallt a beosztott és tulajdonos között.

Ki kell függeszteni a BLM által előre megírt, a fekete közösséget és a mozgalmat támogató nyilatkozatot.

Ezzel párhuzamosan a BLM-közösség rendszeresen fogja ellenőrizni a vállalkozásokat, és amennyiben nem felelnek meg a feltételeknek, jön az „önbíráskodás”:

Csökkentik és jelentik a Faji Index Számot (egy bizonyos sokszínűségű mutató) a megfelelő helyen.

A közösségi média minden csatornáján szétkürtölik a „nem megfelelés” tényét.

Bojkottálják a vállalkozást, sőt erre hívják fel a közvéleményt is.

Tüntetés szervezése (média bevonásával) a vállalkozás székhelyénél.

Kitelepülés: a fekete közösség tagjai asztalokat helyeznek el a vállalkozás előtt, és hasonló termékeket árulnak, mint a szabályokat be nem tartó vállalkozás.

A fenti maffia-módszerekről egy helyi vállalkozó is beszámolt, aki jogosan tette fel a kérdést: „Hogyan lehet az igazságtalanságot igazságtalansággal igazolni”?. A dolgok odáig fajultak, hogy Martinez több napig be kellett zárja a vendéglőjét, mivel BLM tüntetők lepték el az utcákat és a fenti követeléseket lobogtatva fenyegették a tulajdonost. Az ügy pikantériája, hogy Martinez maga is kubai bevándorlók és feketék leszármazottja, de ez úgy látszik nem számított Soros elvbarátainak. Mindezek ellenére a vandálok megkövetelik, hogy Martinez is részt vegyen a sokszínűséget pártoló képzéseken. Nem meglepő módon ilyen képzéseket baloldali és a Demokrata Párthoz közeli szervezetek rendeznek – hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

A BLM vállalati adományozói rendszeresen hallgatnak a csoport „fehér cégek” bojkottálására irányuló felhívása kapcsán.

A Black Lives Matter Global Network Foundation legnagyobb vállalati adományozói közül sokan hallgatnak, miután a csoport felszólította szövetségeseit, hogy az ünnepi szezonban csak a feketék tulajdonában lévő vállalkozásoknál vásároljanak.

Az alapítvány, amely a Black Lives Matter mozgalom élén álló nonprofit szervezet, tavaly november 24-én közleményt adott ki, amelyben azt követelték a fekete közösség tagjaitól és szövetségeseitől, hogy ne vásároljanak a fehérek tulajdonában lévő vállalkozásoknál. A „Black Xmas” névre keresztelt kampány célja, hogy „lerázza magáról a fogyasztás láncait, és teljes mértékben új hagyományokat építsen fel. Használjuk ki gazdasági erőnket a jelenleg fennálló rend szétverésére.”

#BUILDBLACK #BUYBLACK #BANKBLACK #Blackxmasról álmodozunk. Ez azt jelenti, hogy 2021.11.26. és 2022.01.01. között nem kell fehér cégekkel üzletelni”

–írták a csoport a honlapján.

Amint a BLMLA szervezője, Jan Williams emlékeztet, „a kapitalizmus nem szereti a feketéket” - áll a bejegyzésben. A Black Lives Matter Global Network Foundation jelentős adományokat kapott a világ minden tájáról.

A Fox News Digital megkérdezte az AirBnb, az Amazon, a Square Enix, az Ubisoft, az Intel, a Microsoft, a Bungie és a Mondelēz International véleményét a bojkott kapcsán, amelyek mindegyike korábban a Black Lives Matter Global Network Foundation-nek adományozott. Azonban e vállalatok egyike sem válaszolt a feltett kérdésre.

Az eredeti cikk ITT olvasható.