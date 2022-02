Ausztrália február 21-től megnyitja határait az oltottak előtt

Ausztrália február 21-től megnyitja határait azon turisták előtt, akik a koronavírus elleni védőoltás mindkét dózisát megkapták

– jelentette be hétfőn Scott Morrison ausztrál miniszterelnök.

A hatóságok korábban már lehetővé tették a belépést egyebek között a szakképzett vendégmunkások és a külföldi diákok számára, „utazási buborékot” vezettek be például Új-Zélanddal. A hétfőn bejelentett döntés a fokozatos határnyitás újabb szakaszát jelenti. Az újabb lazítást azt követően hirdették ki, hogy az ország három, a járvány által leginkább sújtott államában – Új-Dél-Walesben, Victoriában és Queenslandben – csökkent az újonnan regisztrált fertőzöttek száma.

Az országban a 16 év felettiek kilencven százaléka teljesen oltott, és bár a vírus omikron variánsának terjedését egyelőre nem sikerült megakadályozni, a kórházi ápolásra szorulók száma csökkent. Hétfőn az egészségügyi hatóságok kicsivel több mint 23 ezer új fertőzést jelentettek, míg egy hónappal ezelőtt ez az adat 150 ezer körül volt.

Ausztráliában a járvány kitörését követően 2020 márciusában a világ legszigorúbb határzárát vezették be. Részben ennek köszönhetően sikerült viszonylag alacsonyan tartani a fertőzések és a vírussal összefüggő halálozások számát, azonban óriási munkaerőhiány keletkezett, és az idegenforgalom is megszenvedte ezt az időszakot. Morrison hétfőn azt is bejelentette, hogy az ausztrál védelmi erők 1700 embert küldenek az idősgondozási szektorba, ahol a koronavírus-járvány miatt súlyos gondokat okozott a létszámhiány és a zárlatok elrendelése.

Borítókép: védőruhát viselő egészségügyi alkalmazott vizsgálati mintát vesz Sydneyben 2021. november 29-én (Fotó: MTI/EPA-AAP/James Gourley)