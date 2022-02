Az orosz csapatok bevonultak Harkiv városába + videók

Az orosz csapatok behatoltak Harkivba, Ukrajna második legnagyobb népességű városába vasárnap reggel – közölték helybeli források.

Anton Herascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója a Telegram közösségi oldalon azt írta, hogy orosz csapatszállító járműveket láttak a város utcáin megjelenni.

A Herascsenko és az ukrán különleges tájékoztatási szolgálat által közzétett felvételeken az volt látható, hogy több könnyű katonai jármű halad Harkiv egyik utcáján.

Russian forces pushing into Kharkiv pic.twitter.com/XxV2ah7SQZ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 27, 2022

A RIA Novosztyi hírügynökség ezzel egy időben az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva arról számolt be, hogy az elmúlt napokban az orosz hadsereg blokád alá vette dél-ukrajnai Herszon és Berdjanszk városát. Igor Konasenkov szóvivője azt is mondta, hogy ellenőrzésük alá került a (Krímtől északnyugatra fekvő) Genicseszk repülőtere is.

Borítókép: Megrongálódott ukrán páncélozott katonai jármű az orosz határtól 40 kilométerre fekvő ukrajnai Harkivban 2022. február 24-én (Fotó: MTI/EPA/Stanislav Kozliuk)