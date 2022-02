Az ukrán hadsereg visszaverte Luhanszk megyében a támadást

Az ukrán hadsereg két szakaszparancsnoka arra kérte az önhatalmúlag kikiáltott donyecki népköztársaságot, hogy biztosítson számukra humanitárius folyosót, mert készek letenni a fegyvert

– közölte csütörtökön Eduard Baszurin, a donyecki szakadárok népi milíciájának helyettes vezetője a Rosszija-24 televíziós csatorna műsorában. Kijelentette, hogy az ukrán erők veszteségeket szenvednek, és ennek eredményeképpen a tisztek már most kezdik elhagyni egységeiket. A területen az 53. dandár egyik zászlóalja állomásozik. Két szakaszparancsnoka szerinte magára hagyta katonáit, nem tudják, mit tegyenek, máris azt kérik, hogy alakítsanak ki számukra humanitárius folyosót.

Készek letenni a fegyvert, átállni a mi oldalunkra és életben maradni

– tette hozzá. Baszurin szólt arról, hogy az Ukrajnával kirobbant konfliktusban a Donyeck-medencében előrehatoló csapatoknak nem lesz könnyű dolguk az ukrán hadsereg megerősített védelmi vonala, egy nagyon megerősített védelmi rendszer miatt, amelynek több szintje van. Kifejtette: minden attól függ, hogy az első ukrán tisztek miként döntenek, készek-e megvédeni a kijevi hatalmat, és ennek megfelelően attól, hogy milyen segítség érkezik majd Oroszországtól ennek a különleges műveletnek a végrehajtásához.

Az ukrán fegyveres erők visszaverték csütörtökön az orosz támadást a Luhanszk megyei Scsasztya településen, komoly veszteségeket okozva a támadóknak

– közölték ukrán hírportálok a Stratégiai Kommunikációs és Stratégiai Biztonsági Központra hivatkozva.

Visszafoglaltuk Scsasztya települést, amelyet megtámadott az orosz agresszor

– idézett az Ukrajinszka Pravda hírportál a Facebookon közzétett közleményből. A tájékoztatás szerint az ukrán hadsereg a harc során „legalább ötven ellenséget likvidált” és haditechnikai eszközöket semmisített meg. Az ukrán szárazföldi erők arról adtak hírt, hogy megsemmisítették a hatodik orosz katonai repülőgépet az ukrán légtérben. Az ukrán vezérkari főnökség legfrissebb közleményében arról számolt be, hogy a kelet-ukrajnai Harkiv közelében az ukrán katonák négy orosz harckocsit semmisítettek meg. A fegyveres erők korábban hírt adtak arról, hogy öt orosz repülőgépet és egy helikoptert lőttek le a Donyec-medencei fegyveres konfliktus övezetében, továbbá Scsasztya térségében két orosz harckocsit és néhány teherautót is megsemmisítettek. Moszkva tagadja, hogy Oroszországnak repülőgépekben és páncélosokban elszenvedett veszteségei vannak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök reggeli televíziós beszédében közölte, hogy a Donyeck-medencei „köztársaságok” vezetőinek felhívására különleges katonai művelet végrehajtásáról döntött. Hangsúlyozta, hogy Moszkva tervei között nem szerepel az ukrán területek megszállása. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen. Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a civileket nem fenyegeti veszély.

Borítókép: a Maxar Technologies által közreadott műholdfelvétel katonai járművekről az oroszországi Kupino közelében 2022. február 23-án (Fotó: MTI/AP/Maxar Technologies)