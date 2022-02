Bekérette az orosz nagykövetet a Külügyminisztérium

Berendelték az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetét a Külgazdasági és Külügyminisztériumba a délelőtt folyamán, és közölték vele a magyar kormány álláspontját – jelentette be Szijjártó Péter, a tárca vezetője bahreini sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, „a háború nem megoldás, a háború szenvedést hoz, a háború a lehető legrosszabb forgatókönyv”, ugyanakkor hazánk továbbra is kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett.

Szomszédos országként számunkra különösen fontos, hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborús konfliktusból. Meg kell védenünk Magyarországot, meg kell védenünk a magyar emberek biztonságát

– húzta alá Szijjártó Péter.

„A szomszédságban a legrosszabb forgatókönyv következett be, a háború, amelynek még a legnagyobb és legerősebb országok diplomáciai erőfeszítései sem tudták az elejét venni” – mutatott rá a tárcavezető, hangsúlyozva, a magyar kormány legfontosabb feladata, hogy garantálja az emberek biztonságát. Ezzel kapcsolatban közölte, az ukrajnai képviseletek működnek, beleértve a kijevi nagykövetséget is, és rendelkezésre állnak az Ukrajna területén tartózkodó magyarok számára. Sziijártó Péter arról is beszámolt, egyeztetett Íjgyártó István kijevi nagykövettel, aki a csütörtök reggeli órákban arról tájékoztatta, hogy Kijev belső részében a helyzet egyelőre nyugodt, harci cselekményeknek nyoma sincsen.

Az Ukrajna keleti vagy középső részén tartózkodó magyaroktól a külgazdasági és külügyminiszter azt kérte, hogy vegyék fel a kapcsolatot a kijevi nagykövetséggel.

A tárcavezető ismertette, vannak olyan kezdeményezések, amelyek általában a politika bal oldaláról érkeznek, amelyek azt próbálják elérni, hogy Magyarország akár fegyverzettel, felszereléssel vagy katonákkal szálljon be ebbe a konfliktusba. A miniszter ezt rendkívül felelőtlennek nevezte és kijelentette: a kormány ezeket nem támogatja és nem tesz ilyet, mert meg kell védenünk magunkat attól, hogy belesodródjunk ebbe, és nem is engedjük, hogy bárki belesodorja Magyarországot, a magyar embereket bármilyen háborús konfliktusba.

Emlékeztetett, az Európai Tanács csütörtök este Brüsszelben tart rendkívüli csúcstalálkozót, amelyen hazánkat Orbán Viktor miniszterelnök képviseli. Hozzátette, csütörtökön folyamatosan zajlanak az egyeztetések az Európai Unióban és a NATO-ban arról, milyen közös válaszokat adjanak a válságos helyzetre.

– Mi, magyarok természetesen részei vagyunk a közös válasznak, az előkészítésnek

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Borítókép: orosz tankok vonulnak Mariupol környékén (Fotó: Carlos Barria)