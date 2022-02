Lapozó: Ferenc pápa az eutanázia ellen szólalt fel

Emberölés és illegális bevándorlás szervezésének gyanújával tartóztattak le hat egyiptomi férfit Lampedusán

Az agrigentói rendőrség hat, 32 és 40 év közötti illegális bevándorlót vett őrizetbe, akik január 20-án érkeztek a Földközi-tengeren keresztül Olaszországba. A lampedusai hotspotban elhelyezett személyeket azzal gyanúsítják, hogy részt vettek hetven bangladesi bevándorló utaztatásának megszervezésében. Egy tízméteres gumicsónak fedélzetén indultak Líbiából, és életveszélyes körülmények között jutottak el az olasz partokig. A lélekvesztőn utazó férfi haláláért is őket tartja felelősnek az olasz rendőrség. Az utasok közül néhányat megfenyegettek és megvertek. Egyikük jelezte rosszullétét, de ezt figyelmen kívül hagyták, az illető később életét vesztette. Az év eleje óta a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére naponta érkeznek illegális bevándorlók az olasz partokra.

Forrás: Affaritaliani.it

Több pénzügyi forrást is megvonnak a svéd egyházi oktatási intézményektől

A baloldali svéd kormány törvénytervezetet kíván benyújtani az önkormányzati, valamint a független – idetartoznak a magán- és egyházi – iskolák közötti forrásmegosztás módosítása érdekében, jelentette be csütörtökön Magdalena Andersson. A miniszterelnök azt mondta, az önkormányzati iskolák javára kell módosítani a rendelkezésre álló fenntartási támogatások elosztását, mert azok nagyobb felelősséget vállalnak a gyermekek oktatásában. „Vissza kell vennünk az iskolák demokratikus ellenőrzését” – mondta el a kormányfő. A kabinet szerint a jelenlegi iskolarendszer működése hozzájárul a nagyobb szegregáció kialakulásához, valamint a források egyenlőtlen elosztásához. „Egy önkormányzati iskola nem dönthet úgy, hogy a jobb módú tanulókat fogadja be, hanem biztosítania kell minden gyereknek az oktatást” – tette hozzá Lina Axelsson Kihlblom oktatási miniszter. Stockholm azt javasolja, hogy a törvény 2022. július 1-jétől lépjen hatályba, és 2024-től alkalmazzák. A pedagógus-szakszervezet szerint a javaslat jó irányba tett lépés, de nem oldja meg az egyenlőtlenség kérdését, már csak azért sem, mert a különféle önkormányzatok eddig is eltérő mértékben finanszírozták iskoláikat.

Forrás: SVT

Egy párizsi bíróság jogellenesnek ítélte, hogy a párizsi prefektúra megtiltotta a hidzsábpárti tüntetést

Párizs közigazgatási bírósága jogellenesnek ítélte meg a párizsi prefektúra kedden kiadott határozatát, amelyben a rendfenntartó hatóság betiltotta a muszlim fejkendő, a hidzsáb viselése érdekében szerdára meghirdetett demonstrációt. A megmozdulást a magukat hidzsabistáknak nevező csoport szervezte meg. A hidzsabisták egy 2020-ban alakult francia közösség, amelynek tagjai muzulmán vallású női labdarúgók és aktivisták, akik azért korteskednek, hogy a focimeccseken viselhessék a muszlim fejkendőt, amelyre korábban a francia labdarúgó-szövetség tilalmat adott ki. A szerdára tervezett látványos demonstrációt – amely a párizsi Invalidusok háza előtt fejkendőben lejátszott mérkőzés lett volna francia parlamenti képviselők részvételével – a párizsi prefektúra betiltotta a hidzsáb viselését ellenző radikális csoportok esetleges provokációjától tartva.

A fejkendős sportolók a tiltás miatt azonnal bírósághoz fordultak, beadványukban pedig a szabad vallásgyakorlatra véleménynyilvánításra hivatkoztak. A bíróság a hidzsabistáknak adott igazat, és a prefektúra tilalmát szerda késő délután megsemmisítette, valamint ezer euró pénzbüntetésre ítélte a francia államot, a bírságot a hidzsabistáknak kell átutalnia. A kedvező bírósági döntés kihirdetésekor ugyan a szervezők már lemondták az eseményt, ám a mérkőzés helyett a Twitteren arról biztosították a támogatóikat, hogy a küzdelem folytatódik, s mindez még csak a kezdet volt. A francia parlament most tárgyalja azt a „sportot demokratizáló” törvénytervezetet, amelyet a többségi kormánypárt képviselői terjesztettek elő, és amely engedélyezné a hidzsáb viselését a sportversenyeken is. A jobboldali többségű szenátus azonban a tervezetnek a hidzsábra vonatkozó passzusát januárban visszautasította, majd a módosított szöveget visszaküldte a nemzetgyűlésnek.

Forrás: Bladi.net

Ferenc pápa az eutanázia ellen szólalt fel

Az eutanázia ellen emelte fel szavát Ferenc pápa, miközben az olasz parlamentben a kegyes halál legalizálásáról tartottak vitanapot. Talán nem véletlen egybeesés, hogy Róma püspöke a halálhoz való jog követelésének veszélyeiről és az élet szentségéről tartott katekézist a szerdai általános kihallgatáson – írják az olasz napilapok. „Az élet utolsó fázisában támaszt kell nyújtani, nem a halálba segíteni vagy azt előidézni. Az élethez van jogunk, nem pedig a halálhoz” – mondta a pápa az V. Pál-teremben összegyűlt híveknek. Ez az erkölcsi alapszabály nemcsak a keresztényekre, hanem mindenkire érvényes – hívta fel a figyelmet Ferenc pápa. A kegyes halál legalizálásának kérdése megosztja az olasz kormánytöbbséget. A baloldali Demokrata Párt, az Öt Csillag Mozgalom és a Szabadok és Egyenlők a törvénytervezet támogatása mellett foglalt állást, míg a jobboldali Liga és Hajrá, Olaszország! határozottan elutasítja. Az Olasz Testvérek ellenzéki párt képviselői úgy fogalmaznak: az életet a fogantatás pillanatától a természetes halálig védeni és támogatni kell, nem elfojtani. A parlamenti vitával egy időben a képviselőház tőszomszédságában szerveztek tudományos konferenciát a témában. A Vatikán küldöttségében felszólalt Giovanni Battista Re bíboros, a Hittani Kongregáció nyugalmazott prefektusa, valamint életvédő civil szervezetek vezetői, ügyészek és orvosok. A résztvevők egészségügyi, erkölcsi és jogi szempontból mutattak rá az eutanázia legalizálásának súlyos és visszafordíthatatlan következményeire. „Lassan magunk mögött hagyjuk az egészségügyi vészhelyzetet, mely óriási erőfeszítéseket és emberáldozatokat követelt az elmúlt két évben. Cinikus dolog az emberélet megszakítását megkönnyítő normatívák létrehozásán dolgozni, különösen egy olyan történelmi pillanatban, amikor az öngyilkosságra való hajlam hatványozottan megnövekedett Olaszországban” – hívják fel a figyelmet az életvédők.

Forrás: Avvenire.it, ilGiornale.it, PRovitaefamiglia.it

