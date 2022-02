Moszkva tagadja a szivárogtatással kapcsolatos vádakat

Oroszország pénteken tagadta, hogy kiszivárogtatta volna az orosz biztonsági garanciakövetelésekre adott bizalmas amerikai válaszlevelet az El País című spanyol napilapnak, miután Victoria Nuland amerikai külügyi államtitkár-helyettes Moszkvát tette felelőssé a történtekért.

Oroszország washingtoni nagykövetsége Facebook-oldalán „zavarba ejtőnek” nevezte Nuland állításait. Megjegyezte: az amerikai fél „összeesküvés-elméleteket gyárt”, ahelyett, hogy az orosz aggodalmak lényegére összpontosítana.

Az orosz külképviselet a TASZSZ orosz hírügynökségnek az amerikai államtitkár szavait kommentálva megjegyezte, hogy az orosz fél vétkességének bizonyítékaként az amerikai diplomata arra a tényre hivatkozik, hogy a közzétett dokumentumok tartalmaznak bizonyos „Oroszországnak szánt jelöléseket”.

Orosz diplomaták szerint feltételezhető, hogy az amerikaiak maguk készítettek másolatot a dokumentumról a „jelölésekkel”, majd ezt adták át az újságíróknak.

Arra is emlékeztettek, hogy az anyagot egy NATO-tagállam − az USA közeli szövetségese − újságján keresztül hozták nyilvánosságra. Hozzátették: felszólítják Washingtont, hogy hagyjon fel a propagandával, és kezdjen komolyan dolgozni az európai biztonság megerősítésén.

Nuland csütörtökön azt mondta a TASZSZ-nak, hogy az orosz fél nyilvánosságra hozott egy bizalmas amerikai dokumentumot, amely válaszokat tartalmaz az orosz biztonsági javaslatokra. Arra a kérdésre, helyesen értelmezték-e szavait, hogy Washington szerint Moszkva szivárogtatta ki a dokumentumot, Nuland azt mondta:

− Szinte biztosak vagyunk benne, mert a dokumentumon ugyanazok a jelölések voltak, mint azon, amelyet az orosz félnek adtunk át. A szövetségeseknek átadott másolatokon más jelölések voltak.

Az El País olyan dokumentumokat tett közzé, amelyek a lap szerint az Egyesült Államok és a NATO bizalmas válaszait tartalmazzák az orosz biztonsági garanciákra vonatkozó javaslatokra. Ezek szerint az Egyesült Államok és a NATO kész megvitatni Oroszországgal az európai biztonsági kérdéseket, de nem értenek egyet az észak-atlanti szövetség kelet-európai terjeszkedésének leállítására, Ukrajna NATO-tagságának kizárására és a katonai szövetség infrastruktúrájának az 1997-es állapotokhoz való visszatérésére vonatkozó kulcsfontosságú orosz követelésekkel.

A kiszivárogtatott dokumentumok többek között arról is beszámolnak, hogy Washington kész megállapodni Moszkvával a rakétatelepítések leállításáról − számolt be az Associated Press hírügynökség. Ez Oroszország egyik fontos követelése volt az Egyesült Államokkal és szövetségeseivel szemben, miután az ezeket szabályozó, még a hidegháború idején kötött INF-szerződés 2019-ben a két fél kölcsönös bejelentésével hatályát vesztette.

Az amerikai fél többek között egy átláthatósági mechanizmus felállításáról ír a titkos szövegben, mely eloszlatná Moszkva kételyeit a romániai és lengyelországi Aegis Ashore rakétavédelmi rendszerekkel kapcsolatban.

Ez csak akkor valósulna meg − áll a dokumentumokban −, amennyiben Oroszország is lehetőséget biztosítana a NATO-nak az orosz rendszerek ellenőrzésére.

Szerdán az amerikai külügyminisztérium megerősítette, hogy az El País által közzétett dokumentum valóban Washington írásos válasza a biztonsági garanciákra vonatkozó orosz javaslatokra.

Borítókép: Ukrán katona egy lövészárokban a kelet-ukrajnai Luhanszk közelében lévő frontvonalnál 2022. január 27-én. (Fotó: MTI/AP/Alexei Alexandrov)