Tárgyalóasztalhoz ültek az oroszok és az ukránok Belaruszban (+videó)

Oroszország abban érdekelt, hogy olyan megállapodás szülessen, amely mindkét fél érdekét szolgálja az Ukrajnával folytatott tárgyalásokon – jelentette ki Vlagyimir Medinszkij orosz tárgyaló hétfőn, nem sokkal azelőtt, hogy orosz és ukrán tisztviselők a határ közelében találkoznak. Medinsky a The Guardian brit portál szerint elmondta azt is, hogy a megbeszélések várhatóan (budapesti idő szerint) 10 órakor kezdődnek. Közben a Twitteren több videó is kering arról, ahogy az ukrán küldöttség helikopterei megérkeznek a tárgyalások helyszínére. „A konfliktus minden órával csak húzódik, ukrán civilek és katonák halnak meg. Megállapodásra akarunk jutni, de az egyezségnek mindkét fél érdekét kell szolgálnia” – fogalmazott Megyinszkij.

Az ukrán elnöki hivatal azt közölte:

az ukrán delegáció fő célja, hogy megállapodásra jussanak az azonnali tűzszünetről és az orosz csapatok kivonásáról Ukrajnából.

Az orosz-ukrán delegáció a Pripjaty folyó közelében, az ukrán-belarusz határon találkozik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatala vasárnap tudatta, hogy Alekszandr Lukasenko belarusz elnök vasárnap felhívta Zelenszkijt, és biztonsági garanciákat ajánlott fel, mondván, Lukasenko „felelősséget vállalt azért, hogy az ukrán küldöttség utazása, találkozója és hazatérése során a belarusz területen állomásozó összes repülőgép, helikopter és rakéta a földön maradjon”. Ukrajna egyébként csak „előfeltételek nélkül” volt hajlandó leülni egyeztetni Oroszországgal. Zelenszkij nem hangzott reményteljesnek a sikert illetően. Mint fogalmazott:

Őszinte leszek, mint mindig: nem igazán hiszek ennek a találkozónak az eredményességében, de hadd próbálkozzanak. Később így Ukrajna egyetlen állampolgárának sem lesz kétsége afelől, hogy én elnökként nem próbáltam megállítani a háborút, amikor volt rá esély, még ha csekély is

– fogalmazott Zelenszkij az egyik vasárnapi videóüzenetében. Zelenszkij egyébként személyesen nem vesz részt a tárgyaláson, ahogy Vlagyimir Putyin orosz elnök sem.

