Újabb nemzetközi támadás indult Magyarország ellen a gyermekvédelmi törvény miatt

Egy másik ajánlás arra szólítja fel hazánkat, hogy: „biztosítsa a gyermekek jogát az átfogó szexuális oktatáshoz, ideértve a szexuális orientációk, nemi identitások és nemi jellemzők teljes sokszínűségéről való oktatást is.”Az ajánlásokat nem általánosságban a testület, hanem az abban helyet foglaló tagállamok – pontosabban azok képviselői – fogalmazzák meg. A luxemburgiak ajánlása felhívta Magyarországot, hogy minden tankönyv és oktatási anyag promotálja az LMBTI+ személyek tiszteletét. Arra is felszólították hazánkat, hogy a gyermekvédelem feladásával egyidejűleg „aktívan népszerűsítse a különböző szexuális orientációval és nemi identitással rendelkező személyek toleranciáját és tiszteletét”.

Az ajánlások az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának honlapján elérhetőek.

A KORMÁNY NEM HAGYJA ANNYIBAN

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a kabinet határozatban fog visszautasítani számos ajánlást. Értesüléseink szerint az alábbi ajánlásokat tartják a leginkább problémásnak. Ezekben felszólítják Magyarország kormányát, hogy

Tegyen a sérülékeny csoportok, ideértve a menekültek, menedékkérők, bevándorlók, nők és lányok, roma, muszlim, zsidó és LMBTQ-személyek iránt jelentkező intolerancia és diszkrimináció ellen, és helyezze hatályon kívül az LMBTQ-személyek médiában való megjelenítését tiltó jogszabályt, és a transznemű személyek nemi identitásának jogi elismerését tiltó jogszabályt. (Egyesült Államok)

Előzze meg az LMBTQ-személyekkel szembeni diszkriminációt olyan módon, hogy hatályon kívül helyezi azokat a jogszabályokat, amelyek megtiltják a szexuális orientáció és nemi identitás bizonyos fajta megvitatásait 18 éven aluli személyekkel. (Ausztrália)

Tegyen meg minden szükséges lépést azért, hogy véget vessen az LMBTQ-közösséggel szembeni stigmatizációnak és diszkriminációnak, ideértve azt is, hogy hatályon kívül helyezi azt a jogszabályt, amely a gyermekvédelmet használja ürügyként az LMBTQ-személyek további marginalizálására. (Írország)

Támogassa az Európai Unió Tanácsa következtetéseit az Európai Unió új gyermekjogi stratégiájáról, és biztosítsa nemzeti szinten, hogy valamennyi tankönyv és oktatási anyag objektív módon ábrázolja a szexuális orientációt és a nemi identitást, és toleranciát, és tiszteletet promotál az LMBTQ-személyek irányába. (Luxemburg)

Helyezze hatályon kívül azt a jogszabályt, amely megtiltja a „homoszexualitás népszerűsítését” kiskorúak körében, és fogadjon el jogszabályokat az LMBTQ-személyek diszkriminációval szembeni védelmére. (Norvégia)

Vonja vissza a pedofíliaellenes törvény diszkriminatív rendelkezéseit, és aktívan népszerűsítse a különböző szexuális orientációval és nemi identitással rendelkező személyek toleranciáját és tiszteletét. (Liechtenstein)

Helyezze hatályon kívül a „pedofíliaellenes törvény” azon szakaszait, amelyek tiltják a születési nemtől eltérő nemi identitás, a nemváltoztatás és a homoszexualitás megjelenítését. (Spanyolország)

Hozzon hatékony intézkedéseket az LMBTQ-személyekkel szembeni diszkrimináció megelőzésére és megakadályozására, ideértve a pedofíliaellenes törvény LMBTQ-ellenes passzusainak hatályon kívül helyezését, és az Egyenlő Bánásmód Hatóság visszaállítását. (Hollandia)

Vonja vissza az állítása szerint gyermekek védelmét célzó új törvényt, amely stigmatizálja és megkülönbözteti a személyeket szexuális orientációjuk és nemi identitásuk alapján, és tarthatatlan kapcsolatot állít fel a homoszexualitás és a pedofília között. (Ausztria)

Biztosítsa a gyermekek jogát az átfogó szexuális oktatáshoz, ideértve a szexuális orientációk, nemi identitások és nemi jellemzők teljes sokszínűségéről való oktatást is. (Izland)

A DÖNTÉS A SZÜLŐKÉ

Az Országgyűlés 2021 júniusában fogadta el a pedofiltörvényként vagy gyermekvédelmi törvényként is ismert jogszabálycsomagot, amely egyrészt a gyermekeket fokozottan védi a pedofil bűnelkövetőktől, másrészt védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. Emellett a jogszabály attól is óvja a legkiszolgáltatottabbakat, hogy a nemváltoztatást vagy épp a homoszexualitást népszerűsítsék köreikben. Ezek jellemzően olyan témák, amelyekben számos kormány az emberek megkérdezése nélkül döntött, azaz ma jellemzően nincs döntési helyzetben az a nyugat-európai szülő, aki nem szeretné, hogy a gyermeke már kiskorától ki legyen téve az LMBTQ-propagandának.

A magyar kormány ezért döntött úgy, hogy népszavazáson is kikéri a választópolgárok véleményét a témában.

Van egy vita, ami arról szól, hogy a magyar szülőknek van-e beleszólási joga, hogy hogyan nevelik a gyermeküket, vagy éppen senki által nem választott aktivista csoportok mondhatják ezt meg. Itt mi nem azt gondoljuk, mint Brüsszel – ismertette a kormány álláspontját Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Mediaworks Hírcentrumának Narratíva című podcastjában.

Az államtitkár emlékeztetett: a mostani népszavazás kapcsán a baloldal viselkedése kísértetiesen emlékeztet a 2016-os kvótanépszavazáskor tapasztaltakra.

A baloldali pártok akkor azt mondták, hogy ez nem kérdés, nincs is olyan, hogy betelepítési kvóta, miközben Brüsszelben szavaztak róla. Most is azt mondják, hogy nincs is ilyen kérdés. Azért a nemzetközi színtéren nem ezt látjuk, hanem azt, hogy úgy hoztak döntéseket kormányok ezen a téren, hogy a szülőket, az állampolgáraikat meg sem kérdezték – szögezte le az államtitkár.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ajánlásai kapcsán is megjegyezte, hogy „ha nincs ilyen probléma, akkor ezek az állásfoglalások miért születnek?"

A magyaroknak április 3-án lesz lehetőségük, hogy elmondják a véleményüket. Márki-Zay Péternek világos az álláspontja, ő azt mondja, hogy ha kormányra jutnának, a gyermekvédelmi törvényt eltörölnék. Ez mindent elmond. Többek között arról is, hogy jobboldali politikus-e ő, mint ahogy állította – értékelt Dömötör Csaba.

