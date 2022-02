Videók az orosz támadásról: felrobbanó repülőtér, dübörgő tankok

A világhálót is ellepték azok a felvételek, amelyek a csütörtök reggeli orosz offenzíva első csapásait örökítették meg. Ezek hitelessége sokszor nehezen ellenőrizhető, néhány egyértelműen hamis videó is felbukkant a közösségi-médiában. Oroszországban és Ukrajnában egyébként is inkább a Telegram alkalmazás az elterjedt, nem a Twitter vagy a Facebook.

A videón egy rakéta csapódik be Ivano-Frankivszk városának repülőterére. Híradások szerint a létesítményt a légicsapások megsemmisítették. A település mintegy 350 kilométerre fekszik Magyarországtól.

Egy másik robbanás a településen:

Óriási detonáció a nyugat-ukrajnai Vinnicja városánál. Valószínűleg egy lőszerraktárat ért találat:

Már a hajnali sötétségben megindult a bombázás:

Ezen a felvételen az látható, ahogy a belarusz0ľukrán határon Ukrajna felé harckocsik sora hajt:

Ez a videó állítólag azt mutatja, ahogy szárazföldön is dúl a harc:

A Krím félsziget felől is megindultak a csapatok:

Hosszú kocsisor kígyózik Kijevből, mindenki menekül:

Borítókép: Ukrajna-szerte bombáztak és rakétáztak (Fotó: Carlos Barria)