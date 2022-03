A NATO és a németek is elutasítják az ukrajnai békemisszió tervét

– A NATO nem tervez csapatokat küldeni Ukrajnába. Támogatjuk az orosz–ukrán béketárgyalásokat, a diplomáciai megoldások keresését – erről Jens Stoltenberg NATO-főtitkár beszélt szerdán Brüsszelben a tagországok védelmi minisztereinek rendkívüli találkozója után. A norvég diplomata arra az újságírói felvetésre válaszolt, hogy

a katonai szövetség támogatja-e a lengyel kezdeményezést egy ukrajnai békefenntartó misszióról.

Erre a tegnap Kijevben tárgyaló lengyel–cseh–szlovén delegáció egyik tagja, Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes tett javaslatot. Mint mondta, most egy olyan misszióra van szükség, ami Ukrajnában működik és képes megvédeni magát. Lengyelország védelmi minisztere, Mariusz Błaszczak a brüsszeli találkozón szintén ezt szorgalmazta. Közben Varsóban Piotr Müller kormányszóvivő megerősítette, hogy a lengyelek a következő hetekben egy olyan nemzetközi koalíció kialakításán dolgoznak, amely támogatja a békemissziót. Annak lehetséges mandátumáról egyelőre nem látott napvilágot részletesebb információ. Mindenesetre borítékolható, hogy a jövő heti brüsszeli uniós, illetve NATO-csúcson is előkerül a kérdés: írtunk róla, hogy Joe Biden amerikai elnök is személyesen vesz részt a vezetői értekezleteken.

Stoltenberg a NATO-csúcstalálkozóról szólva kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a szövetség továbbra is egységet mutasson Oroszország irányába.

Vlagyimir Putyin alábecsülte a NATO-t

– hangoztatta, kiemelve, hogy a szövetségesek nemcsak hogy folyamatos támogatásban részesítik Ukrajnát, de gyorsan reagáltak az orosz agresszióra, többek között példátlan mértékű gazdasági szankciókkal. A szavai szerint a NATO a továbbiakban is kész katonai, anyagi és humanitárius segítséget biztosítani a háborús országnak. Kiemelt cél ugyanakkor, hogy a konfliktus ne terjedjen Ukrajnán túlra.

Stoltenberg arról is kendőzetlenül beszélt, hogy túl korai lenne megbecsülni a háború kimenetelét: mint azt kérdésre elmondta, a terepen egyáltalán nem látni jelét annak, hogy az oroszok a béketárgyalások sikerére törekednének.

Németország sem támogatja a missziót

A német sajtónak nyilatkozva a berlini kormány szóvivője szerdán vörös vonalnak nevezte, hogy NATO-csapatok lépjenek Ukrajna területére. Olaf Scholz német kancellár üzenetét tolmácsolva Steffen Hebestreit rámutatott:

nem lehet egyértelmű különbséget tenni a humanitárius segélyező, valamint a harci misszió között.

Idézte Joe Biden amerikai elnök szavait is, aki szerint a katonai szövetség bármilyen beavatkozása egy újabb világháború kitöréséhez vezethet.

A szerdai brüsszeli értekezleten diplomáciai források szerint alig volt támogatottsága a varsói javaslatnak, azt kizárólag Észtország nem utasította el. Források szerint Hollandia is szigorúan a misszió ellen foglalt állást. A magyar álláspont a kérdésben ismert: hazánk nem küld sem fegyvert, sem katonát a háborúba, és nem engedélyezi halált okozó fegyverek átszállítását az ország területén.

Borítókép: Ukrán katona a kelet-ukrajnai Szvitlodarszk közelében 2022. február 23-án (MTI/AP/Jevhen Maloletka)