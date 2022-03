A születés pillanatáig engedélyezhetővé tenné az abortuszt a WHO

Nemrég új, egészen extrém irányelveket fogalmazott meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az abortuszokkal kapcsolatban. Ennek értelmében a WHO azt javasolja minden ország számára, hogy korlátozás nélkül legalizálják a terhességmegszakítást, amit így egészen a születés pillanatáig el lehetne végezni minden ok nélkül. És itt még nincs vége a hajmeresztő javaslatoknak – adta hírül a Vasárnap.hu.

A javaslatok között szerepel

a terhesség bármilyen korban történő megszakítása, azaz közvetlenül a születésig végezhető abortusz,

megszüntetnék azt a kötelezettséget is, hogy a beavatkozásokat kizárólag orvosi szakszemélyzet lássa el,

nem lenne várakozási (gondolkodási) idő sem,

a kiskorúaknak nem lenne szükséges szülői beleegyezés,

valamint előírnák a beavatkozás népszerűsítését és az egészségre veszélyes, otthon is elvégezhető abortusz hozzáférhetővé tételét is.

A biztonságos abortusz elengedhetetlen része az egészségügyi ellátásnak

– fogalmazott Craig Lissner, a WHO szexuális és reproduktív egészségért és kutatásért felelős igazgatója. Szerinte ugyanis majdnem minden haláleset és sérülés, amelyet nem biztonságos abortusz okoz, megelőzhető.