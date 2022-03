Egyre kellemetlenebb Gerhard Schröder orosz kapcsolata

Gerhard Schröder volt szociáldemokrata német kancellárra manapság igencsak rájár a rúd. Korábban azt még nagy nehezen elnézték neki, hogy a kancellári széket (1998–2005) azonnal jól fizető tanácsadói állásokkal váltotta fel multinacionális cégeknél,

de most már végképp nem tolerálják, hogy az orosz Gazprom és Rosznyefty energetikai óriáscégek csúcsvezetői között ülve még mindig nem hajlandó elítélni barátja, Vlagyimir Putyin elnök ukrajnai offenzíváját.

Az exkancellár amúgy a moszkvai elittel is kitűnő kapcsolatokat ápol. Makacs hallgatása miatt munkatársai hátat fordítottak neki, üzleti partnerei pedig – mind vállalatok, mind magánszemélyek – sorra elhatárolják magukat tőle. Schröder jó pénzért a tavaly év végén befejezett, de működési engedély híján még mindig üres Északi Áramlat 2 gázvezeték projektcége felügyelőbizottságában is osztogatja tanácsait, de úgy látszik, egy ideig még hiába vár volt kollégája, az ugyancsak szociáldemokrata Olaf Scholz kancellár üzemeltetési jóváhagyására. A hallgatás vezetett oda, hogy a múlt héten négy tagból álló egykori parlamenti stábja egytől egyig felmondott. Ezt a lépést más korábbi, ugyancsak orosz cégekhez keveredett európai vezetők már néhány napja megtették, s leköszöntek állásukról.

Többen követelték azt is, hogy vonják tőle meg a volt kancellároknak járó juttatásait, sőt nyugdíját is kurtítsák meg.

Schrödert a német focivilág is egyre jobban páriának tekinti – írja a Deutsche Welle. A volt államférfi ugyanis a Borussia Dortmund futballcsapat elkötelezett régi szurkolója és élethosszig tartó tiszteletbeli tagja, s most a csapat is igyekszik megszabadulni tőle. Azt nyilatkozták a Bild című német napilapnak hogy az exkancellár továbbra is ragaszkodik ehhez a címhez, „kénytelenek lesznek meghozni a megfelelő döntést”. Schröder a német futballszövetségben is tiszteletbeli igazgatósági tag, de már a DBF sem tolerálja jelenlétét: a csapat elnöke és társelnöke közös közleményükben felszólították a tiszteletbeli tisztviselőt, hogy még a szervezet március 11-i közgyűlése előtt határolja el magát Oroszországtól, s vagy a Gazpromot vagy a DFB-t hagyja ott. A svájci Ringier médiavállalat és a német Herrenknecht gépipari társaság pedig éppen szerdán tette ki Schröder szűrét.

Borítókép: Gerhard Schröder és Vlagyimir Putyin (Fotó: Europress/AFP/Alexey Druzhinin)