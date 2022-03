Zelenszkij kérdőre vonta Magyarországot: „Ti hezitáltok a fegyverszállítmányokról?"

Volodomir Zelenszkij ukrán elnök a NATO-csúcsértekezlet után az EU-csúcson is felszólalt péntek este; a beszédét hivatalos oldalán, angol nyelven is közzétette. Ebben megköszönte az unió Ukrajnának nyújtott segítségét, de egyúttal kritikát is intézett a blokknak, mondván: az EU túl későn foganatosított szankciókat Oroszországgal szemben. Az elnök szerint

ha az EU korábban lép és megelőző módon lép fel Oroszországgal szemben, az oroszok nem támadták volna meg Ukrajnát.

– Legalábbis senki sem tudhatja biztosan, hogy mi történt volna – fogalmazott. Kritikával illette Németországot is, mégpedig az Északi Áramlat 2 gázvezeték túl késői elgáncsolása miatt. Mint fogalmazott, végső soron hálásak az orosz projekt bukásáért, de ha ez előbb megtörténik, Oroszország nem tudott volna gázválságot előidézni Európában.

Zelenszkij beszédében elkezdte sorolni azokat az országokat, amelyek szerinte maradéktalanul Ukrajna mellett állnak.

Egyesével „értékelte” az uniós államok ukrán háborúhoz való hozzáállását. Franciaországnak és Németországnak – a NATO-légtérzár és az energiaügyi szankciók tekintetében szkeptikus államoknak – azt vetette oda, hogy bízik benne, később teljes mellszélességgel Ukrajna oldalán állnak majd.