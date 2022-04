Ismét Jeruzsálembe utazhattak a világ keresztényei

Két év szünet után ismét részt vehettek az egész világról a keresztény zarándokok a jeruzsálemi keresztúton. Idén a koronavírus-világjárvány legutóbbi hullámának levonulása és a beutazási korlátozások március 1-jei feloldása után külföldről érkezett zarándokok és turisták is újra megjelenhettek a menetben, amelyen a pandémia miatt két évvel ezelőtt csak néhány ferences szerzetes vonult, betartva a fizikai távolságtartás szabályait, tavaly pedig csak a szentföldi keresztények járták végig Jézus útját a kereszttel a Golgotáig.

A járvány előtti években a jeruzsálemi óvárosban sok száz, sőt több ezer katolikus keresztény zarándok járta végig hatalmas fakeresztekkel nagypénteken Jézus utolsó útját, a keresztutat.

A hagyományoknak megfelelően a Via Dolorosán haladtak a hívők, akik útjuk végén eljutottak az idén már ismét nyitva tartó Szent Sír-bazilikába, az utolsó négy stációhoz, köztük a Golgotához és a Szent Sírhoz. A Szent Sír-bazilikában, ahol a hagyomány szerint Jézus keresztre feszítése történt, és ahol sziklasírja található, nagypénteken reggel Pierbattista Pizzaballának, Jeruzsálem latin pátriárkájának az elnökletével megemlékeztek Jézus letartóztatásáról, tárgyalásáról, elítéléséről, megkínzásáról és keresztre feszítéséről a pátriárkátus honlapjának beszámolója szerint. Ezt követte a nagypénteki keresztút a Via Dolorosán, amely mindenki számára nyitott. Idén ismét több száz hívő érkezett, a számos helyi lakos mellett újra jelen lehettek zarándokok is a világ minden tájáról, hogy hatalmas fakeresztekkel végigjárják Jézus útját, benne a 14 stációval.

Idén különleges Jeruzsálemben a húsvét, ugyanis egybeesik a nyolc napig tartó és péntek este a széder vacsorával kezdődő zsidó pészahhal, valamint az évenként vándorló, holdhónap szerint kiszámolt, idén április 2-től május 2-ig esedékes muzulmán böjti hónappal, a ramadánnal.

