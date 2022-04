Kizárnák a pártjából Gerhard Schröder volt kancellárt

Össztűz alá került Gerhard Schröder, Németország korábbi szociáldemokrata kancellárja saját pártján, az SPD-n belül, amiért az ukrajnai háború ellenére sem hajlandó lemondani az orosz vállalatoknál betöltött tisztségeiről, és amiért továbbra is szoros viszony fűzi Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz.

Schröder, aki 1998 és 2005 között volt Németország kancellárja, a Rosznyeft orosz olajtársaság igazgatótanácsának elnöke, valamint az Északi Áramlat gázvezetéket üzemeltető társaság részvényesi bizottságának elnöke.

A 78 éves politikuson az ukrajnai háború kezdete óta egyre nőtt a nyomás oroszországi kapcsolatai miatt, ám az elégedetlenség a napokban a tetőfokára hágott.

A volt kancellár a háború kitörése óta először interjút adva a hétvégén arról beszélt a The New York Times amerikai lapnak, hogy hibának tartja az Oroszország által indított háborút, ugyanakkor a beszélgetés során sem határolódott el Vlagyimir Putyintól.

Az interjúból kiderült, Schröder úgy gondolja, az orosz elnök is mihamarabb véget akar már vetni a harcoknak, csakhogy ez nem olyan egyszerű. A volt kancellár szerint továbbá az Ukrajna elleni agresszió ellenére fent kell tartani a kapcsolatokat Moszkvával, hiszen lehetetlenség teljesen elszigetelni egy ekkora országot, és a német iparnak egyébként is szüksége van olyan nyersanyagokra, amelyekkel Oroszország rendelkezik – számolt be róla a Mandiner.

Az interjút követően Michael Roth szociáldemokrata politikus uniós szankciókat követelt párttársa ellen.

Schröder tragédiájának újabb fejezete, hogy szankciók bevezetéséről kell tárgyalnunk egy korábbi kancellár esetében

– jelentette ki Roth. – Szégyellem magam, amiért kétszer is támogattam, hogy Gerhard Schröder legyen a kancellár. Nemcsak az SPD-nek kell viselnie a károkat, hanem egész Németországnak. És ezért kérem a volt kancellárt, hogy kímélje meg a pártot a hónapokig tartó eljárástól a kizárását illetően, és maga vonja le a következtetéseket, hiszen éreznie kell, hogy nemkívánatos többé a pártunkban – erősítette meg a politikus az SPD társelnökének követelését.

Saskia Esken hétfőn felszólította Schrödert, hogy közel hatvan év után adja vissza párttagságát.

– Gerhard Schröder hosszú évek óta csupán üzletemberként tevékenykedik, ezért fel kellene hagynunk azzal, hogy idősebb államférfiként és volt kancellárként tekintsünk rá – nyilatkozta Saskia Esken, hozzátéve, már több indítvány is készül annak érdekében, hogy Schröder távozását megkönnyítsék. Az SPD társelnöke ugyanakkor elmondta, a pártból való kizárásnak számos jogi akadálya van.

A szociáldemokratákat nemcsak Gerhard Schröder megnyilvánulása miatt érte heves kritika az elmúlt napokban. A szövetségi kormánykoalíciót vezető párt Olaf Scholz kancellárral az élén mindeddig nem támogatta, hogy nehézfegyverekkel lássák el Ukrajnát, miközben koalíciós partnerei, a Zöldek és a liberálisok (FDP) egyöntetűen az újabb fegyverexport mellett foglaltak állást. A hetek óta erősödő bel- és külpolitikai nyomás eredményeként azonban a kormány kedden engedélyezte, hogy 50 Gepard típusú, légvédelmi löveggel és radarral felszerelt lánctalpas páncélos járművet küldjenek a háborús országba.