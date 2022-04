– A Nazione Futura agytröszt delegációja is részese annak a nemzetközi megfigyelő missziónak, amely a vasárnapi magyarországi választások demokratikus lebonyolítását ellenőrzi. Miért tartják fontosnak részvételüket?

– Együttműködéseben vagyunk az Alapjogokért Központtal, és igazgatójával, Szánthó Miklóssal. Tőlük értesültünk arról a lehetőségről, hogy a magyarországi választások korrekt lebonyolítását ellenőrző nemzetközi misszió van alakulóban. Akkreditációs kérésünket benyújtottuk a magyar kormány illetékes szerveinél. A Nazione Futura az egyedüli olasz delegáció, de az ellenőrzésben részt vesznek lengyel, francia, spanyol és amerikai civil szervezetek is. A cél az volt, hogy az európai országokból érkező független küldöttségek közvetlen közelről követhessék a magyarországi választásokat.

– Pontosan mi a teendőjük? Hová lesz lehetőségük betekinteni?

– Az illetékes szervek által rendelkezésünkre bocsátott engedélyekkel beléphetünk a szavazóhelyiségekbe, és közelebbről figyelemmel követhetjük a szavazatszámláló bizottságok munkáját, a választások és a népszavazás körülményeit. A küldöttség tagjai az ország egész területén jelen lesznek. A delegációk tagjainak a hét folyamán alkalmuk van arra, hogy alaposabban megismerjék a magyar választási rendszert, belepillanthassanak a kampány lebonyolításába. Lehetőségünk van, hogy találkozzunk politikai pártok jelöltjeivel, a civil társadalom tagjaival, valamint a sajtó képviselőivel. A választások lezárulásával elemzést teszünk közzé a misszió tapasztalatairól. A nemzetközi összetételű küldöttségek célja, hogy részrehajlás nélkül figyelje meg és értékelje a folyamatokat.

– Az EBESZ missziójával párhuzamosan tevékenykednek? Felmerültek kritikák a tevékenységükkel kapcsolatban?

– Mi konzervatív szervezetek vagyunk, ez azonban nem akadályoz meg bennünket, hogy missziónkat részrehajlás nélkül, tisztességesen végezzük. Amennyiben visszaéléseket tapasztalunk, azt jelentésünkben szóvá tesszük. Nem hiszem, hogy összeférhetetlenséget jelentene, hogy az EBESZ missziójával párhuzamosan más nemzetközi független szervezetek is jelen lesznek a szavazóhelyiségekben. Fontosnak tartom kiemelni azt is, hogy önkéntesként érkeztünk, ingyenesen teljesítjük feladatunkat, semmifajta jutalékot nem kapunk tevékenységünkért. Hasznos gyakorlatnak tartom, hogy akár konzervatív, liberális, vagy progresszív külső nemzetközi szervezetek ellenőrizhessék egy adott ország parlamenti választásának lebonyolítását. Olaszországban és a többi országban is hasznos lenne ilyen gyakorlat.