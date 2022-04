Rekordmagasra ugrott az atomenergiát támogatók száma Svédországban

Az elmúlt években több atomreaktort is bezártak, amiről sokan azt gondolják, téves döntés volt, melyet az időnként fellépő áramhiánnyal és a magas tarifákkal magyaráznak. Így vélekedik az Uppsalai Egyetem kutatója is, Mattias Lantz is, aki egyben az Analysgruppen vezetője is. A csoport 2006 óta követi az atomenergiával kapcsolatos lakossági véleményeket. Legutóbb március utolsó hetében végeztettek kutatást, melyből az derül ki, hogy az egekbe szökő áramárakkal párhuzamosan jelentősen megnőtt a svédek atomenergia iránti támogatottsága.

A válaszolók 56 százaléka mond igent az új atomerőművek építésére, ami szignifikáns növekedés a novemberi 46 százalékhoz képest.