Transznemű versenyző is van a szépségverseny finalistái között

Rendkívül megosztotta a franciákat a hír, mely szerint a Miss France elnevezésű szépségversenyen elindult egy transznemű versenyző is. A 19 éves Andrés Furet színészként dolgozik és 2019-ben coming outolt, erről a Le Journal du Dimanche nevű lap írt annak idején. A színésznő szerepelt az Il est elle (a fiú lány) című tévéfilmben, amelyben a saját életútját mutatja be, a film ugyanis egy kamasz fiúról szól, aki nem megfelelő testbe született, és arra kéri a családját, hogy kísérjék végig az átalakulása útján.

A BFMTV értesülései szerint Andréa Furet bekerült a Miss Paris nevű verseny tizenkét döntőse közé, ha itt továbbjut, akkor részt vesz a regionális versenyen is és ha ott is jól szerepel, akkor szerepelhet majd az végső döntőben, amit a televízió is közvetít.