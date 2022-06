Egy 29 éves férfi győzött a kislányok között egy női gördeszkabajnokságban

A napokban egy férfinak született transznemű elindulhatott a New York-i gördeszkaverseny női számában. A 29 éves Ricci Tres természetesen könnyen legyőzte ellenfeleit és hazavihette az 500 dolláros pénznyereményt. Az ellenfelei nagyrészt még csak kislányok voltak, akiknek esélyük sem volt felvenni a versenyt a 29 éves férfival. A második helyezett például egy 13 éves lány lett, a harmadik pedig egy 16 éves tinédzser. A döntő hat versenyzője közül négyen 18 év alattiak voltak, a legfiatalabb versenyző, az ötödik helyezett Juri Iikura pedig mindössze tízéves volt. Egy női gördeszkás versenyző, Taylor Silverman számolt be az esetről a Twitteren.

Néhány hete Silverman is megtapasztalhatta, hogy milyen az, amikor egy bajnokság szervezői megengedik a férfinak született transz versenyzőknek, hogy ellenük mérkőzzenek meg. Egy Lilian Gallagher nevű transznemű sportoló anélkül győzte le a teljes női mezőnyt, hogy megerőltette volna magát, így összesen ötezer euró pénznyereményt vihetett haza. Silverman pedig ezt nem hagyta szó nélkül, az Instagram oldalán fakadt ki a történtek miatt.

1000 dollárt kapott a selejtezőben, 3000 dollárt a döntőben, és 1000 dollárt a legjobb trükkért. Ez összesen 5000 dollárt tett ki a női sportolóknak szánt pénzdíjból. Én 1000 dollárt kaptam a selejtezőben és 1750 dollárt a második helyért, tehát összesen 2750 dollárt. A harmadik helyezett lány 750 dollárt kapott. Az a lány, aki 1000 dollárt érdemelt volna a legjobb trükkért, semmit sem kapott, azzal együtt, aki a harmadik lett volna

– írta a gördeszkás lány a bejegyzésben, majd mindezt el is küldte egy levélben a szervezőknek.

Silverman számos alkalommal felszólalt a közösségi médiában azzal kapcsolatban, hogy biológiai férfiak versengenek a nőkkel.

Az utóbbi hetekben egyre nagyobb port kavart a világban az, hogy néhány sportágban engedélyezték férfinak született transzneműek versenyzését a női sportolók között. Ahogy arról a V4NA korábban beszámolt, a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) már hivatalosan is bejelentette, hogy az őszi szezonban mindenki maga döntheti el, hogy férfi vagy női nemű, és ennek megfelelően játszhatnak a férfi vagy női ligákban. A DFB azután jelentette be az újítást, hogy kiderült, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) engedélyezheti a transznemű sportolóknak, hogy az ellenkező nemű ligákban játszhassanak. A férfinak született játékosok így akár át is igazolhatnak a női bajnokságokba.