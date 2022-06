Az eunuch is nemi identitásnak minősülhet Skóciában

A nemekről és a nemsemleges személyes névmásokról szóló vita közepette Skóciában az állami egészségügyi szolgálat (NHS) vezetői bocsánatkérésre és belső vizsgálat indítására kényszerültek, miután a szervezet tévesen közzétett egy dokumentumot, amely szerint a transznemű, a nem bináris, a genderfluid, a ciszgender és a gender queer után az eunuchlétet nemi identitásként kellene elismerni.

A később bocsánatkéréssel törölt dokumentum szerint a magukat eunuchként azonosító emberek a legkevésbé látható csoportot jelentik a nemi hovatartozást megerősítő orvosi kezelést igénylők között.

Ugyanez a dokumentum az eunuchot úgy határozta meg, mint

olyan személyt, akit születésekor férfinak ítéltek, akinek heréit műtéti úton eltávolították vagy működésképtelenné tették, és aki eunuchként azonosítja magát.

Susan Smith, a nők jogaiért kampányoló For Women Scotland képviselője azt nyilatkozta, „felháborítónak tartjuk, hogy a skót NHS helyénvalónak tartja, hogy az eunuch identitást is nemi identitásként kellene kezelni, arról nem is beszélve, hogy egy cikket is elhelyezzenek erről a weboldalukon. Ez egy barbár gyakorlat, amelyet évszázadok óta fiatal férfiak és fiúk megalázására és bántalmazására használnak.”

A dokumentumot akkor tették közzé, amikor a skót kormány a nemek elismeréséről szóló törvény reformjáról szóló vita előtt állt. A törvényt azért kívánják megváltoztatni, hogy a transzneműek számára megkönnyítsék az új nemük elismeréséről szóló tanúsítvány megszerzését. A cél az, hogy orvosi diagnózis nélkül is lehessen nemi diszfóriára hivatkozva nemet változtatni, ezzel lehetővé téve az embereknek, hogy saját maguk határozzák meg nemi identitásukat.