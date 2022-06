Feljelentették a magyar politikust, aki a Sajó szennyezettsége ellen szólalt fel

Közhasznú berendezés megrongálása miatt tett feljelentést a szlovákiai Állami Vasércbánya Társaság Orosz Örs és aktivistatársai, Varga Tibor, valamint Ján Korpa ellen. Kelet-Szlovákia és Északkelet-Magyarország egyik legnagyobb folyójába éppen négy hónapja – február 24-e óta – ömlik a méreg, az aktivisták a hatalmas mértékű környezetszennyezésre igyekeztek felhívni a figyelmet. „Május 28-án figyelemfelhívás céljából szűk harminc perc erejéig eltorlaszoltuk az alsósajói bánya kifolyóját” – ismertette Facebook-bejegyzésében Orosz Örs, mi áll a feljelentés hátterében. A Sine Metu Polgári Társulás elnökét telefonon értük utol.

Ez az egész egy rettentő groteszk helyzet. Igazából eddig is meglehetősen abszurd volt, ami a Sajó katasztrófája körül történt a szlovák kormányban, a feljelentés pedig most még rátesz egy lapáttal. Teljesen hülyét csinál magából az államapparátus

– mondta lapunknak Orosz Örs.

A Sajó szennyezett vize a szlovákiai Gombaszögnél 2022. május 24-én. Fotó: Bach Máté

A szlovákiai törvények szerint amennyiben bűnösnek találják Orosz Örséket, egytől öt évig terjedő börtönbüntetést szabhatnak ki rájuk. A politikus egy két hónappal ezelőtti tüntetőakcióját is felidézte, akkor kollégáival Pozsonyba szállítottak egy köbméternyi szennyezett vizet, amelyet a szlovák környezetvédelmi minisztérium főbejáratánál öntöttek ki. Ezt követően a rendőrök is kiérkeztek, ám szóbeli figyelmeztetéssel lezárták az ügyet.

Tehát, közterület-szennyezésért büntetnének úgy, hogy az állam által szennyezett folyóvizet vittem oda. Ezzel is teljesen hülyét csináltak magukból

– magyarázta a Sine Metu Polgári Társulás elnöke.

Orosz Örssel a szavai szerint „agyonsokkolt és teljesen tönkretett”, közel 230 kilométer hosszú folyó jelenlegi állapotáról is beszélgettünk. Ismertette, bár a legfrissebb eredmények szerint kétharmadával sikerült csökkenteni a szennyezettség mértékét, a kormány azt állítja, a problémát megoldották. „Ez csupán annyit jelent, hogy most már nem másfél millió, hanem csak félmillió liter szennyezett víz ömlik naponta a folyóba” – tette hozzá. A politikus elmondta, a felső tíz kilométeres szakaszon 99 százalékos az élővilág pusztulása, amit biológiai felmérések is bizonyítottak. A második tíz kilométeres szakaszon 95 százalékos, az alsó szakaszokon 50 százalékos a pusztulás. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a szennyezett víz vaskoncentrációja négyszázszorosa a megengedett értéknek. Orosz Örs szerint szükséges lenne a visszamaradt vizekre szűrőművet telepíteni, amelyért már az első perctől kezdve kampányolnak.

A Sajó ügyéről lapunk Ivan Korcok szlovák külügyminiszternél is érdeklődött múlt heti budapesti látogatása alkalmával.

A miniszter elmondta, az Állami Vasércbányában olyan beavatkozásokat terveznek végrehajtani, amelyek „megakadályozzák, hogy még egyszer ilyen probléma keletkezzen”. Orosz Örs ugyanakkor nem tudta megmondani, mennyi időbe telhet, míg helyreáll a Sajó állapota. Azt azonban megtudtuk, hogy a mederfenéki élővilág – amely a vízi tápláléklánc szerves alkotórészét képezi – visszatelepülése évekbe is telhet, addig viszont a folyó sem tud teljesen regenerálódni.

Borítókép: Orosz Örs a szlovák környezetvédelmi minisztérium épülete előtt, Pozsonyban kampányol a Sajó szennyezettsége ellen (Fotó: Facebook)