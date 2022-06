Homoszexuális bárnál lövöldözött egy iszlamista Norvégiában

Legkevesebb huszonhárom migráns halt meg hétvégén a melillai határkerítés ostrománál

Több mint kétezer szubszaharai állampolgár próbált meg illegálisan átjutni Spanyolországba, közülük több mint százan sikerrel is jártak. A marokkói és a spanyol rendőrök könnygázzal és gumilövedékekkel igyekeztek visszaszorítani a késekkel, kampóval, kövekkel, botokkal és savval is támadó illegális bevándorlókat, akik közül 23-an életüket vesztették, 18-an pedig kórházi ápolásra szorulnak, köztük egy rendőr is. Az áldozatok száma nem tisztázott: a Marokkói Emberi Jogok Szövetsége szerint 27, a Walking Borders civil szervezet szerint viszont 37 haláleset történt.

Madridban és Barcelonában több száz ember tüntetett a hétvégén az emberi jogok megsértése miatt. A demonstrációkon részt vevők szerint a rendőrök embertelenül bántak a határkerítést átmászni próbáló migránsokkal és követelték a történtek alapos kivizsgálását. Yolanda Díaz, a kormány második alelnöke már kérte az események tisztázását. Díaz Twitter-oldalán azt írta, hogy megdöbbenve nézte a helyszíni felvételeket, mert véleménye szerint senki sem érdemel ilyen halált. Néhány órával később Pedro Sánchez miniszterelnök is megszólalt: ő védte a marokkói hatóságok kemény fellépését, és rámutatott, hogy a valódi felelősök azok az embercsempész maffiák, akik a határkerítés megtámadására buzdítják az afrikai állampolgárokat.

Sztrájkkal fenyegetnek a kamionos szakszervezetek Franciaországban

Hétfőn országos kamionos sztrájk kezdődött Franciaország kulcsfontosságú ipari területein. A közlekedési útvonalakat megbénító demonstrálók célja, hogy a francia kormány az inflációnak megfelelően biztosítsa a közúti szállításban dolgozó munkavállalók béreinek indexálását. A szakszervezetek hatszázalékos béremelést követelnek.

„Elmondható, hogy csaknem a teljes iparág – a szállítmányozás és a logisztika is – a minimálbérnek megfelelő, vagy akörüli jövedelmekért dolgozik. Ez a továbbiakban elfogadhatatlan. A legmagasabb fizetések 1800-1900 euró között mozognak, de a többség a minimálbér körül vagy akár az alatt keres. A koronavírus-járvány idején a logisztikai cégek akár 30 százalékkal nagyobb forgalmat is lebonyolítottak, azonban a fizetések azóta sem emelkedtek” – ismertette a helyzetet a Franceinfo hírportállal Patrice Clos, a fizikai munkások szakszervezete közlekedési ágazatának főtitkára.

A hétfői sztrájknap azonban csak az előfutára lehet egy hosszabb demonstráció-sorozatnak, ha a szeptemberi iskolakezdésre nem rendeződik az ágazat bérezése. Utóbbi esetben ugyanis a kamionosok októbertől kezdve országos munkabeszüntetéssel és útblokádokkal helyeznek nyomást a kormányra, ameddig szükséges, közölte Clos.

Homoszexuális bárnál lövöldözött egy iszlamista Norvégiában

A norvég rendőrség lehetséges terrorcselekményként vizsgálja az oslói homoszexuális bárnál történt lövöldözést, amelyet egy iszlamista férfi követett el. A nyomozók még keresik a tettes indítékait. A férfi egyelőre nem beszél a szombat hajnalban elkövetett bűncselekményről, ugyanakkor helyi források úgy tudják, hogy a 43 éves Zaniar Matapour központi szerepet töltött be a norvég szélsőséges iszlamista körökben. Matapour korábban, június 14-én egy égő szivárványos zászlóról osztott meg képet a közösségi médiában. Ezt olyan idézettel egészítette ki, amely LMBTQ-emberek elleni gyilkosságra buzdít. A bevándorló hátterű, de norvég állampolgár két ember életét oltotta ki, legkevesebb 21 embert megsebesített, közülük tízet súlyosan.

A korábbi miniszterelnök, a konzervatív Høyre ellenzéki párt pártvezetője, Erna Solberg a párt sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a norvég biztonsági rendőrség hibázott, hiszen már 2015 óta megfigyelése alatt tartotta Matapourt, azonban májusban tett látogatásuknál nem ítélték a társadalomra nézve kockázatosnak a férfit. Egyes hírek szerint április elején már indítottak eljárást a migráns ellen, akit a rendőrök egy ismert iszlamista szélsőséges társaságában állítottak meg, és kést találtak nála.

Oslóban a hétvégén Pride fesztivál zajlott, amelynek minden további eseményét törölték, ugyanakkor a rendőrség engedélyezte, hogy a queer szervezetek hétfő este megemlékezést tartsanak a városháza előtti téren, amelyhez az önkormányzat félmillió norvég korona támogatást – 19 millió forintnyi összeget – nyújt.

